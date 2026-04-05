Feriado por Semana Santa: viajaron casi 3 millones de personas y gastaron más de 808 millones de pesos

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un movimiento turístico significativo en todo el país: más de 2,8 millones de personas viajaron y generaron un impacto económico de $808.198 millones, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En total, se movilizaron 2.852.256 turistas durante el tercer fin de semana largo del año, lo que representó un crecimiento del 5,6% en comparación con 2025. Sin embargo, pese al mayor volumen de viajeros, el gasto total registró una caída del 18,9% en términos reales, es decir, descontando la inflación.

El informe reflejó un cambio en el comportamiento de los turistas, que optaron por viajes más cortos, cercanos y con menor nivel de gasto. El desembolso promedio diario fue de $108.982 por persona, con una baja real del 8,4% frente al año pasado.

En la misma línea, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, consolidando la tendencia hacia escapadas breves en un contexto económico que condiciona las decisiones de consumo.

El movimiento mostró una amplia distribución territorial, con actividad tanto en destinos tradicionales como emergentes, impulsados por propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza.

Entre los lugares más elegidos se destacaron San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Villa Elisa.

También hubo un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán y nuevamente Salta, donde las actividades religiosas y culturales concentraron gran parte de la demanda.

En destinos de naturaleza, sobresalieron las Cataratas del Iguazú, así como localidades de la cordillera neuquina como Junín de los Andes y San Martín de los Andes. También se destacaron propuestas integrales en Río Negro y destinos como Tandil.

El informe, además, señaló el crecimiento de opciones emergentes como San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja, junto a diversas localidades del interior que captaron turismo interno con alternativas más accesibles.

En lo que va de 2026, ya se registraron tres fines de semana largos, en los que viajaron 6.874.256 turistas y gastaron $2.047.075 millones, consolidando al turismo como una de las principales actividades económicas del país, aunque con señales de ajuste en el consumo.