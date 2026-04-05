Temporal en Tucumán: falleció una pareja y suman tres las víctimas

En las últimas 12 horas, un frente frío y una serie de tormentas afectaron a gran parte de Tucumán con precipitaciones que superaron los 200 milímetros en algunas zonas. Hay tres fallecidos, un niño de 12 años y una pareja que había concurrido a una fiesta.

Este temporal afectó a la provincia con tres fallecimientos. Un niño de 12 años falleció electrocutado este sábado en la calle Jujuy al 2800, donde el menor se encontraba jugando en el agua acumulada por las abundantes lluvias que afectaron a la zona.

Además, este domingo, la Policía confirmó el fallecimiento de Mariano Robles y Solana Albornoz, una pareja que había concurrido a una fiesta, pero que no logró regresar.

Los jóvenes, de 28 y 32 años, se comunicaron con sus familiares preocupados por la lluvia antes del suceso. El jefe de la policía de Tucumán confirmó el hallazgo del vehículo y los cuerpos de la pareja, que fueron arrastrados por las aguas en un canal de desagote.

El automóvil en el que la pareja intentó regresar a su casa fue encontrado en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9. En el lugar trabajan efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Tafí Viejo y el Grupo Cero, a la espera de las pericias judiciales.

Fuente: Cadena3