Transportistas protestan a la vera de las rutas en reclamo de nuevo cuadro tarifario

Transportistas de todo el país se encuentran protestando a la vera de las rutas nacionales y provinciales en reclamo d eun nuevo cuadro tarifario. «El actual precio que las empresas cerealeras pagan por kilómetro no alcanza a cubrir los costos», señaló uno de los transportistas consultados.

Señaló que hubo un fuerte aumento del gasoil en último mes y ademas aumentaron los neumáticos y los repuestos en general, con lo cual la actual tarifa quedó desactualziada, según los transportistas.

Los transportistas aseguran que están trabajando con tarifas que se encuentran un 50% por debajo de lo necesario para cubrir los costos operativos básicos.

La medida de fuerza comenzó este fin de semana y se observan protestas en General Pico, Realicó, Intendente Alvear, Larroudé, General Villegas, Firmat, Rufino, Pehuajó y Lincoln, entre otros lugares.

Los transportistas aguardan una reunión que habría este lunes a nivel nacional.