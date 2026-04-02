La creciente del río derribó un puente peatonal en Santa Rosa de Calamuchita

La tormenta severa que atraviesa la provincia de Córdoba dejó consecuencias muy significativas, con daños materiales, viviendas afectadas y una impactante crecida que destruyó un puente en el Valle de Santa Rosa de Calamuchita.

En la localidad de Villa Alpina, la fuerza del río Los Reartes provocó el colapso de un histórico puente peatonal de más de tres décadas. La crecida, considerada excepcional por los vecinos, dejó además a unas 30 personas aisladas debido a la imposibilidad de cruzar tanto por el paso peatonal como por el vehicular, donde el agua continúa circulando.

El crecimiento del caudal fue repentino. Las lluvias registradas entre la madrugada y la mañana no anticipaban lo que ocurriría horas después, ya que pasadas las 8 el río comenzó a crecer de una forma que los vecinos consideraron inusual y un fenómeno de gran magnitud que no se observaba en la zona desde la década del 80.

Sobre la destrucción del puente, un vecino explicó a Cadena3 que no se trató de una falla estructural previa, sino de la violencia del agua. “Arrancó una de las cabeceras, como sacar una muela. El puente tenía una base sólida y nunca había tenido fisuras”, afirmó. La estructura, construida por los propios vecinos hace 35 años, había resistido crecidas anteriores, aunque nunca de esta magnitud.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión Climática de la provincia, confirmó el hecho y explicó la dinámica de estos fenómenos: «Son ríos de alta pendiente que aumentan repentinamente porque se van sumando todos los cauces de los pequeños arroyos. Las crecientes son importantes y traen mucha agua».