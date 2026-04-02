Acto por Malvinas: «Se sigue sembrando conciencia malvinera», dijo Gaitán

En la mañana de este jueves 2 de abril, Día del Veterano, Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se llevó a cabo el acto alusivo en el Parque Héroes de Malvinas de nuestra ciudad. La ceremonia, de la cual participó la intendenta Fernanda Alonso, fue organizada por la Asociación «Alberto Amesgaray» de manera conjunta con la Municipalidad de General Pico.

Para dar comienzo, se procedió al izamiento de la Bandera Argentina para dar paso luego a la interpretación del Himno Nacional, reflejo de nuestra historia e ideales de soberanía.

Seguidamente y para recordar a los gloriosos protagonistas de esta historia, en representación de la Asociación de Veteranos de Guerra, Jorge Gaitán se dirigió a las y los presentes.

En su alocución recordó a los 632 héroes, agradeció el acompañamiento de la sociedad, de las familias que integran la mencionada entidad y realizó un repaso por los orígenes de la misma.

También puso en valor todas las acciones locales que se hicieron para “seguir sembrando conciencia malvinera”.

A continuación, leyó un breve texto enviado por Agustín Pellitero, hijo del presidente de la Asociación piquense, Alejandro Pellitero.

Posteriormente, se colocaron ofrendas florales al pie del monumento y, tras ello, se hizo un minuto de silencio en memoria de los Caídos.

Como último homenaje y compromiso de recuerdo eterno, se cantó la Marcha de las Malvinas, a lo que le siguió el retiro de las banderas de ceremonia.

Vigilia

En este marco, en la jornada previa del lunes 1° concretaron la tradicional vigilia con el acompañamiento de vecinas y vecinos que participaron de la iniciativa, una jornada que reunió música, poesía, proyecciones documentales, tortas fritas y mate cocido.