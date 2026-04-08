Sortearon 92 viviendas IPAV para familias de General Pico

Pasado el mediodía se sortearon las viviendas construidas en General Pico en el barrio Rucci. De las 92 viviendas adjudicadas, 88 fueron sorteadas entre más de 1900 inscriptos, en tanto que cuatro fueron destinadas a personas con discapacidad.
El acto fue transmitido en vivo a través de la Televisión Pública Pampeana y las redes sociales oficiales, lo que hizo que gran cantidad de personas siguieran con atención el sorteo que se desarrolló desde la Lotería de San Luis.
Estas son las personas inscriptas que a partir de ahora tendrán su techo propio, una vez que todo sea verificado por el IPAV.
1- 387 33753705 Morales Natividad
2- 480 35899415 Riquelme Estefanía Daiana
3- 427 32118848 Pacheco Maria José
4- 107 34124894 Cambiasso Valeria Lis
5- 547 26237266 Seife Vanesa Soledad
6- 171 38796376 Del Pozzi Daira Abigail
7- 114 33713269 Cardozo Silvana Lis
8- 85 38038575 Blanco Andrea Karen
9- 139 93926321 Choque Huayta Trifon
10- 200 29649152 Felix Mirta Noemí
11- 393 36283556 Muñoz Agostina Noel
12- 24 36283844 Almeyra Karen Aldana
13- 546 35899395 Schwert Yoana Maricel
14- 172 34124815 Delgado Claudia Gisela
15- 265 30781764 González Carolina
16- 603 32817754 Villegas Roxana Soledad
17- 587 17837481 Vega Noemi Petronila
18- 284 32688223 Hecker Yanela Adelina
19- 119 28237992 Caro Paula Mirta
20- 371 28544769 Miranda Andrea Celeste
21- 017 36283826 Albornoz Ivanna Elizabeth
22- 475 30016437 Reale Natalia Analia
23- 18 37177101 Albornoz Yesica Paola
24- 347 31782475 Martin Elena Beatriz
25- 52 28550642 Ayala Vanesa Gisela
26- 297 34124888 Hurtado Marina Soledad
27- 417 37421422 Ortiz Alejandra Noemi
28- 406 34707395 Oliva Vanina Gimena
29- 377 34399194 Monroy Claudia Daniela
30- 782 34707368 Torres Eliana Elisabeth
31- 300 36221491 Iboldi Josefina
32- 42 35157608 Arias Esteban Saúl
33- 600 37034260 Villegas Fanny Antonella
34- 274 34707323 Goñi Covella Ana Mailén
35- 234 23081237 Garialde Jose Maria
36- 621 39696930 Albornoz Nahir Belén
37- 683 32030260 Garcia Orellano Gabriela Beatriz
38- 727 38796272 Morales Micaela Magalí
39- 695 36284041 Heredia Xoana Yael
40- 158 28085594 Cortez Maria Fernanda
41- 700 41065716 Ibañez Aldana Ayelen
42- 541 38038537 Sarandon Claudia Aldana
43- 19 36313871 Albornoz Leguizamon Nadia Silvina
44- 111 34833109 Cantero Miryan Elizabet
45- 513 40609205 Rosales Milagros Elisabet
46- 319 24443433 Liendo Marcela Beatriz
47- 99 38037117 Bustamante Sofia Lucrecia
48- 679 39932762 Gallardo Yanina Mailen
49- 790 41185793 Velasques Micaela
50- 672 40609842 Ellero Sergio Rolando
51- 292 34399016 Herrera Maria Cecilia
52- 481 38808457 Riva Carla Ayelen
53- 786 39386664 Urquiza Florencia Berenice
54- 445 38037208 Pereyra Viola Micaela
55- 1550 35899258 Sosa Yamila Gisel
56- 793 27167848 Villarreal Hernan Salvador
57- 774 7664375 Scheer Carlos Alberto
58- 1207 23468492 Leguizamon Carlos Hugo
59- 796 39942663 Vizcarra Florencia Abigail
60- 999 37770511 Crudele Alma Yanina
61- 148 33526879 Cordoba Ivana Nerea
62- 885 34371693 Batistini Cindi Yasmin
63- 143 34399295 Cirica Yesica Daiana
64- 1015 39054393 Delgado Yanina Carolina
65- 1553 37086923 Sotelo Maira Anabela
66- 972 39055447 Cirica Leisa Claribel
67- 298 37594903 Ibañez Carolina Isabel
68- 799 38037103 Abarca Miryam Samanta
69- 1488 33093035 Romero Muñoz Debora Yolanda
70- 1417 32863848 Quiroga Ana Elizabet
71- 859 24474123 Asuncion Roberta
72- 1610 38808761 Verdugo Yanina
73- 1506 33039064 Sandoval Juan Pablo
74- 597 39387064 Villafañe Barbara Nicole
75- 1213 39054720 Lenzzi Nicole Leonela
76- 1187 26360840 Irigoyen Navarro Marina Elisabet
77- 1121 37397207 Gil Alexis Lazaro Nicolas
78- 1495 33261077 Saavedra Maria Belen
79- 389 17470504 Moran Maria Rosa
80- 736 25882264 Oyola Luis Ramon
81- 311 32691961 Ledo Cristina Esther
82- 154 33359142 Cornejo Julieta Tamara
83- 403 34536945 Nuñez Virginia Vanesa
84- 1687 41220546 Cabral Rocio Vanina
85- 225 13445801 Freigedo Margarita Beatriz
86- 1770 43542338 Gatica Shirley Abril
87- 1096 38295513 Gaitan Jose Carlos
88- 1733 44119869 Dominguez Lucrecia Anahi
VIVIENDAS ADAPTADAS
89- 26514579 Oleksiuk Mirta Edit
90- 44120204 Chávez Sena Brisa Daiana
91- 41185757 Fonte Caceres Silvia Ana Lis
92- 39054778 Figueroa Sandra Elisabet