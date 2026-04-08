Sortearon 92 viviendas IPAV para familias de General Pico

Pasado el mediodía se sortearon las viviendas construidas en General Pico en el barrio Rucci. De las 92 viviendas adjudicadas, 88 fueron sorteadas entre más de 1900 inscriptos, en tanto que cuatro fueron destinadas a personas con discapacidad.

El acto fue transmitido en vivo a través de la Televisión Pública Pampeana y las redes sociales oficiales, lo que hizo que gran cantidad de personas siguieran con atención el sorteo que se desarrolló desde la Lotería de San Luis.

Estas son las personas inscriptas que a partir de ahora tendrán su techo propio, una vez que todo sea verificado por el IPAV.

1- 387 33753705 Morales Natividad

2- 480 35899415 Riquelme Estefanía Daiana

3- 427 32118848 Pacheco Maria José

4- 107 34124894 Cambiasso Valeria Lis

5- 547 26237266 Seife Vanesa Soledad

6- 171 38796376 Del Pozzi Daira Abigail

7- 114 33713269 Cardozo Silvana Lis

8- 85 38038575 Blanco Andrea Karen

9- 139 93926321 Choque Huayta Trifon

10- 200 29649152 Felix Mirta Noemí

11- 393 36283556 Muñoz Agostina Noel

12- 24 36283844 Almeyra Karen Aldana

13- 546 35899395 Schwert Yoana Maricel

14- 172 34124815 Delgado Claudia Gisela

15- 265 30781764 González Carolina

16- 603 32817754 Villegas Roxana Soledad

17- 587 17837481 Vega Noemi Petronila

18- 284 32688223 Hecker Yanela Adelina

19- 119 28237992 Caro Paula Mirta

20- 371 28544769 Miranda Andrea Celeste

21- 017 36283826 Albornoz Ivanna Elizabeth

22- 475 30016437 Reale Natalia Analia

23- 18 37177101 Albornoz Yesica Paola

24- 347 31782475 Martin Elena Beatriz

25- 52 28550642 Ayala Vanesa Gisela

26- 297 34124888 Hurtado Marina Soledad

27- 417 37421422 Ortiz Alejandra Noemi

28- 406 34707395 Oliva Vanina Gimena

29- 377 34399194 Monroy Claudia Daniela

30- 782 34707368 Torres Eliana Elisabeth

31- 300 36221491 Iboldi Josefina

32- 42 35157608 Arias Esteban Saúl

33- 600 37034260 Villegas Fanny Antonella

34- 274 34707323 Goñi Covella Ana Mailén

35- 234 23081237 Garialde Jose Maria

36- 621 39696930 Albornoz Nahir Belén

37- 683 32030260 Garcia Orellano Gabriela Beatriz

38- 727 38796272 Morales Micaela Magalí

39- 695 36284041 Heredia Xoana Yael

40- 158 28085594 Cortez Maria Fernanda

41- 700 41065716 Ibañez Aldana Ayelen

42- 541 38038537 Sarandon Claudia Aldana

43- 19 36313871 Albornoz Leguizamon Nadia Silvina

44- 111 34833109 Cantero Miryan Elizabet

45- 513 40609205 Rosales Milagros Elisabet

46- 319 24443433 Liendo Marcela Beatriz

47- 99 38037117 Bustamante Sofia Lucrecia

48- 679 39932762 Gallardo Yanina Mailen

49- 790 41185793 Velasques Micaela

50- 672 40609842 Ellero Sergio Rolando

51- 292 34399016 Herrera Maria Cecilia

52- 481 38808457 Riva Carla Ayelen

53- 786 39386664 Urquiza Florencia Berenice

54- 445 38037208 Pereyra Viola Micaela

55- 1550 35899258 Sosa Yamila Gisel

56- 793 27167848 Villarreal Hernan Salvador

57- 774 7664375 Scheer Carlos Alberto

58- 1207 23468492 Leguizamon Carlos Hugo

59- 796 39942663 Vizcarra Florencia Abigail

60- 999 37770511 Crudele Alma Yanina

61- 148 33526879 Cordoba Ivana Nerea

62- 885 34371693 Batistini Cindi Yasmin

63- 143 34399295 Cirica Yesica Daiana

64- 1015 39054393 Delgado Yanina Carolina

65- 1553 37086923 Sotelo Maira Anabela

66- 972 39055447 Cirica Leisa Claribel

67- 298 37594903 Ibañez Carolina Isabel

68- 799 38037103 Abarca Miryam Samanta

69- 1488 33093035 Romero Muñoz Debora Yolanda

70- 1417 32863848 Quiroga Ana Elizabet

71- 859 24474123 Asuncion Roberta

72- 1610 38808761 Verdugo Yanina

73- 1506 33039064 Sandoval Juan Pablo

74- 597 39387064 Villafañe Barbara Nicole

75- 1213 39054720 Lenzzi Nicole Leonela

76- 1187 26360840 Irigoyen Navarro Marina Elisabet

77- 1121 37397207 Gil Alexis Lazaro Nicolas

78- 1495 33261077 Saavedra Maria Belen

79- 389 17470504 Moran Maria Rosa

80- 736 25882264 Oyola Luis Ramon

81- 311 32691961 Ledo Cristina Esther

82- 154 33359142 Cornejo Julieta Tamara

83- 403 34536945 Nuñez Virginia Vanesa

84- 1687 41220546 Cabral Rocio Vanina

85- 225 13445801 Freigedo Margarita Beatriz

86- 1770 43542338 Gatica Shirley Abril

87- 1096 38295513 Gaitan Jose Carlos

88- 1733 44119869 Dominguez Lucrecia Anahi



VIVIENDAS ADAPTADAS

89- 26514579 Oleksiuk Mirta Edit

90- 44120204 Chávez Sena Brisa Daiana

91- 41185757 Fonte Caceres Silvia Ana Lis

92- 39054778 Figueroa Sandra Elisabet