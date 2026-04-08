Concejales proponen sumar plataformas digitales en el servicio de transporte de pasajeros

Concejales del bloque de Juntos por el Cambio, en conjunto con los de la Unión Cívica Radical, presentaron un proyecto de ordenanza que busca incorporar en General Pico el servicio de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales.

El concejal Luis Arias (PRO) expresó que “entendemos que la ciudad necesita actualizar su marco normativo frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de movilidad urbana que ya son una realidad en muchas ciudades de nuestro país y el mundo”.

Remarcó el concejal Arias que la iniciativa no pretende reemplazar al sistema de taxis vigente, sino complementarlo.

“Queremos dejar en claro que esto no viene a perjudicar a quienes hoy prestan el servicio, sino a ampliar la oferta y dar respuesta a una demanda concreta de los vecinos, que buscan más opciones, mayor disponibilidad y mejores condiciones de traslado”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el proyecto incluso contempla la posibilidad de que los propios taxistas puedan sumarse a estas plataformas, mejorando así sus oportunidades de trabajo e ingresos.

El concejal también hizo hincapié en que el proyecto se apoya en principios fundamentales como la libertad de elección de los usuarios, la promoción de la competencia y la necesidad de evitar situaciones de informalidad.

“Hoy estas aplicaciones existen y se usan, pero sin regulación. Nuestro objetivo es ordenar esa realidad, garantizando reglas claras, seguridad para los pasajeros y condiciones equitativas para todos los actores del sistema”, explicó.

Finalmente Arias sostuvo que la propuesta busca acompañar el crecimiento de la ciudad y fomentar el desarrollo económico local. “Ampliar las alternativas de transporte no solo mejora la calidad del servicio, sino que también genera nuevas oportunidades laborales y fortalece la economía”, concluyó.