Rescatan en una laguna de Rolón fósiles de entre 5 y 7 millones de años

Personal del Museo Provincial de Historia Natural rescató restos de mamíferos del Mioceno tardío en los márgenes de una laguna en Rolón. El hallazgo fue posible gracias a la denuncia de un vecino y se encuentra bajo investigación en los laboratorios de la institución.

El Museo Provincial de Historia Natural de la Secretaría de Cultura informó que personal de la institución del área de Paleontología llevó a cabo una intervención en los márgenes de una laguna ubicada en el ejido rural de la localidad de Rolón, tras una denuncia de hallazgo paleontológico realizada por un vecino del lugar.

El equipo, integrado por Lucas Cheme Arriaga y Pablo Tejerina, actuó en el marco de la Ley Provincial N° 3104/2018 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. La denuncia fue realizada por el vecino Pedro Kunz, quien ya había reportado hallazgos previos, y canalizada inicialmente a través del área de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Rolón.

Durante la inspección se identificaron barrancas de aproximadamente dos metros de altura que se extienden por cerca de un kilómetro en los márgenes de la laguna. Estas formaciones corresponden a sedimentos de la formación Cerro Azul, datados en el Mioceno tardío, con una antigüedad estimada de entre 5 y 7 millones de años.

En el sitio se recuperaron diversos fósiles, en su mayoría incompletos y desarticulados, pertenecientes a mamíferos característicos de ese período. Entre los materiales colectados se destacan una hemimandíbula incompleta de notoungulado, fragmentos mandibulares, dientes aislados, falanges, un fémur, una vértebra de micromamífero y una placa de gliptodonte.

Todas las piezas fueron debidamente estabilizadas, extraídas, embaladas y trasladadas al laboratorio del Museo, donde serán preparadas para su posterior análisis e investigación.

Asimismo, se registraron otros dos sitios señalados por el denunciante, cuyos materiales no fueron extraídos debido a su estado de conservación y dispersión. No obstante, se georeferenciaron mediante GPS para futuras intervenciones.

Este tipo de acciones refuerzan la importancia de la participación ciudadana en la preservación del patrimonio paleontológico y el cumplimiento de la normativa vigente, contribuyendo al conocimiento científico y a la conservación de la historia natural de la región.