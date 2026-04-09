La Pampa presenta un amparo judicial para frenar la reforma de la Ley de Glaciares

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció que la provincia presentará un amparo colectivo ambiental ante la Justicia Federal para intentar frenar la nueva Ley de Glaciares aprobada por el Congreso de la Nación en la madrugada de este jueves.

El planteo judicial se presentará ante el Juzgado Federal de Santa Rosa y será impulsado de manera conjunta por el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

Ziliotto explicó en la conferencia de prensa ofrecida en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno que la presentación se basa en el planteo de inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la norma sancionada por el Congreso. Según sostuvo, la reforma lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales, además de violar el principio de no regresión ambiental establecido en tratados con jerarquía constitucional.

«El amparo está basado en que planteamos la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que sancionó ayer el Congreso de la Nación, principalmente porque lesiona derechos ambientales colectivos que están consagrados en la Constitución y en convenciones internacionales», afirmó Ziliotto.

El gobernador advirtió que, aunque La Pampa no posee glaciares, la norma tendrá consecuencias directas sobre el acceso al agua. «Es una ley que afectará muchísimo a la provincia de La Pampa y a todos sus habitantes. Nos va a quitar derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente», señaló.