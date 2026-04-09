Temblor en el norte de San Luis

Un temblor de magnitud 2,6 se registró este jueves a las 11:20 en el norte de la provincia de San Luis, con epicentro en la región del Valle del Conlara.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se originó a una profundidad de 9 kilómetros, en una zona rural ubicada entre Santa Rosa del Conlara y Concarán, a unos 36 kilómetros al suroeste de Merlo.

De acuerdo con los datos oficiales, la intensidad del fenómeno se ubicó entre II y III en la escala de Mercalli Modificada. Esto significa que el temblor pudo haber sido percibido por algunas personas en reposo o dentro de edificios, aunque sin generar daños materiales ni inconvenientes.

El evento se enmarca dentro de la actividad sísmica leve habitual en la región, donde este tipo de movimientos suelen registrarse sin consecuencias para la población.