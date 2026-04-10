Nacionales

Chikungunya: 95 casos en Tucumán

Daniel Depaulo

Tucumán se encuentra en alerta ante el avance del chikungunya. El Ministro de Salud, José Medina Ruiz, confirmó la detección de 93 casos concentrados principalmente en el sur de la capital, en áreas como el Manantial y San Pablo.

El funcionario destacó que, aunque no se registran internaciones de gravedad, existe una fuerte presión epidemiológica proveniente de países limítrofes, especialmente desde la provincia de Salta.

Los contagios fueron identificados gracias a los operativos casa por casa, donde equipos sanitarios realizan búsquedas activas de febriles y eliminación de criaderos de mosquitos.

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