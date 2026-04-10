Capacitación a operadoras, inspectores y policías de 25 de Mayo en recursos naturales y ambiente

Con una política sostenida de modernización y control para resguardar los recursos naturales y el ambiente, la Provincia viene trabajando en los últimos años en el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Gestión de la Información Hidrocarburífera (SIGIH).

En ese camino, y para dar continuidad a la planificación e implementación de sus funciones el equipo de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería realizó en 25 de Mayo una capacitación sobre las nuevas actualizaciones del sistema, dirigida a personal de empresas operadoras y a efectivos policiales de la localidad, Casa de Piedra y Santa Isabel, fortaleciendo la articulación institucional y la eficiencia en el control de la actividad.

De las capacitaciones participaron el subsecretario de Hidrocarburos y Minería, Gonzalo Sondón; el director de Minería e Inspecciones, Cristian Buss; el director de Control Operativo, Diego Rodríguez; junto a los equipos técnicos del área, y representantes de las empresas Pampetrol, Pluspetrol, Medanito S.A., PCR y COIRCO. Por la tarde se capacitó al personal policial de la localidad.

Este sistema permite optimizar el trabajo de las instituciones a través de una plataforma de vanguardia, única en el país, que integra la información hidrocarburífera de la Provincia en un software que contempla inversiones, reservas, obras, control operativo, incluyendo los incidentes e informaciones de campo.

“Esta herramienta le permite al Estado provincial el procesamiento de la información hidrocarburífera con mayor trazabilidad optimizando el control de la actividad. A su vez, dicha información se nutre de aquella que adicionan al sistema las áreas de control de las operadoras, las cuales cargan permisos y documentación correspondiente a la operación de las áreas, ofreciéndose, así, un trabajo de mayor celeridad y eficiencia a todos los procesos relacionados con la gestión hidrocarburífera de la Provincia”, explicó a la Agencia Provincial de Noticias el subsecretario de Hidrocarburos, Gonzalo Sondón y agregó “La Pampa fue la primera provincia en implementar este sistema, que garantiza mayor transparencia y objetividad en cuanto al manejo de los recursos hidrocarburíferos pampeanos”.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa consolidando una política pública que articula modernización, eficiencia y digitalización al servicio del desarrollo provincial. La implementación y fortalecimiento del SIGIH no solo optimiza los procesos de control, sino que reafirma el compromiso del Estado con una gestión inteligente, transparente y sustentable de los recursos naturales.

En un contexto donde el conocimiento y la tecnología son claves, la Provincia avanza con decisión hacia un modelo productivo que combina innovación, cuidado ambiental y soberanía sobre sus recursos, garantizando que el crecimiento energético se traduzca en más oportunidades para las y los pampeanos.