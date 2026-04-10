Punto Verde Móvil hoy en el playón de la Facultad de Ciencias Humanas

Hoy viernes regresa el Punto Verde Móvil entre las 15 y las 19 en el playó de la Facultad de Ciencias Humanas, en calle 7 equina110. Esta actividad se enmarca en el programa Ambiente en Territorio que lleva adelante la municipalidad piquense.

La actividad está organizada de manera conjunta con la UNLPam y busca promover el cuidado del ambiente, reducir la contaminación y fomentar la separación de residuos en los hogares. Además, pretende crear conciencia sobre la temática en la comunidad, impulsar la reutilización de materiales y fortalecer la participación ciudadana en prácticas más sustentables.

En este sentido, las y los vecinos podrán llevar cartón, vidrio, plástico, eco-botellas, metales, residuos electrónicos, pilas y baterías, lámparas LED y textiles.

También habrá un punto de acopio de Aceites Vegetales Usados para que luego el municipio concrete su correcta disposición final.

Como sucede cada vez que se lleva adelante la propuesta, se sortearán diferentes premios entre quienes participen.