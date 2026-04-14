Vinos de La Pampa presentes en la 11° Fiesta de la Vendimia de Saldungaray. Bodega «Vasco Goñi» entre las participantes

Se realizó recientemente en la localidad de Saldungaray (partido de Tornquist) la 11ma. edición de la fiesta de la vendimia. La Pampa estuvo representada por su Cámara Vitivinícola (CAVILPA) y las Bodegas Lejanía (Gobernador Duval) y Vasco Goñi (General Pico); quienes a través de la exposición, degustación y comercialización de sus vinos, acercaron al público la identidad de los vinos pampeanos.

Es importante destacar que la Provincia fue especialmente invitada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, vislumbrándose la importancia en la región del sector vitivinícola provincial.

En ese sentido, la ministra de la producción Fernanda González manifestó a la Agencia Provincial de Noticias que en el marco de la estrategia de promoción de la integración comercial en la Provincia y en la región, del Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026-2030, «el acompañamiento a las instituciones y productores locales en este tipo de actividades resulta de suma importancia”. A su vez, remarcó la alta aceptación de los vinos en el evento, considerando que en la primera jornada, los productores pampeanos ya habían vendido casi la totalidad de la mercadería.

Por La Pampa participaron representando al Ministerio de la Producción, el subsecretario de Asuntos Agrarios, Ricardo Baraldi, y el director de Planificación y Competitividad, Nicoló Cavallaro, quienes estuvieron acompañando al Ministro, Javier Rodríguez, a la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain y a la intendenta de Tornquist, Estefanía Bordoni, junto a autoridades y referentes del sector productivo bonaerense.

Ambas jornadas convocaron a un gran marco de público, un variado patio gastronómico y espectáculos musicales de renombre, oportunidad en la que vecinos y visitantes pudieron recorrer los stands, dialogar con los productores y conocer de primera mano los procesos y características de cada etiqueta, consolidando a la Fiesta como una vidriera clave para el sector y destacando el crecimiento de la actividad vitivinícola no solo en el distrito, sino en toda la región.

Vasco Goñi

Gabriel Goñi, a cargo de la Bodega Vasco Goñi, que lleva adelante junto con su hermana en General Pico, expresó un agradecimiento al Ministerio de la Producción por el cual fue invitado, “compartimos una jornada con la Cámara Vitivinícola, con la Bodega de Gobernador Duval y con otros productores vitivinícolas bonaerenses, contando experiencias y haciendo conocer la producción de nuestros vinos pampeanos”.

Destacó que “estuvo muy buena la iniciativa, la participación y la convocatoria, para poder hacer conocer un poco los vinos pampeanos y en particular para nuestra bodega fue una gran oportunidad, ya vendimos prácticamente todo lo que trajimos, asique muy contentos”.