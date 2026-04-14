Locales

Taxista chocó columna y volcó

Daniel Depaulo

Un taxista de esta ciudad que viajaba solo en el vehículo volcó en la mañana de este martes en la esquina de 19 y 104. Solo se debieron lamentar daños materiales en el vehículo, en tanto su conductor resultó con algunos golpes menores, no obstante fue trasladado al hospital Gobernador Centeno..

El conductor se habría quedado dormido tras tomar una medicación, según relató a medios periodísticos que lo abordaron en el lugar del accidente.

Inmediatamente al hecho llegaron al lugar parta asistir al conductor los Bomberos Voluntarios, personal del Servicio de Emergencias Médicas y de Comisaría Tercera. El conductor fue trasladado al hospital Gobernador Centeno para una mejor atención.

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