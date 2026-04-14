Cinco nuevos acuerdos paritarios alcanzados entre el gobierno y docentes

Esta mañana tuvo lugar la reunión de la mesa paritaria docente en la que se lograron cinco nuevos acuerdos paritarios que ponen nuevamente en valor la tarea diaria docente. Entre los puntos convenidos se encuentran temas vinculados a las y los docentes que se desempeñan en instituciones educativas de jornada completa y hogar y una licencia especial por embarazo de alto riesgo para las trabajadoras de la educación, entre otros temas.

También se concertó el derecho al uso pleno de la licencia anual por vacaciones (de conformidad con las disposiciones contenidas en el Capítulo XXI de la Ley Nº 1124 y modificatorias) para los trabajadores y las trabajadoras de la educación que hayan utilizado licencias por enfermedad.

Otro tema convenido fue que, toda vez que se cree una Escuela de Nivel Inicial (ENI) por escisión de un Jardín de Infantes Nucleado (JIN), su planta orgánica funcional se conformará con el personal docente del jardín, con excepción de los cargos de ascenso.

Escuelas hogares y de jornada completa

Además, se definió modificar el Acuerdo Paritario Docente N° 186, el cual hace referencia a docentes que se desempeñen en el cargo de maestro de grado y maestro secretario de escuelas hogares y de escuelas de jornada completa, y en el cargo de instructor de jornada completa y de jefe de sección de enseñanza práctica de jornada completa de escuelas agrotécnicas de jornada completa. Este acuerdo reconoce el valor de los y las docentes que se desempeñan en instituciones educativas de jornada completa y hogar.

Por último, las partes acordaron la reestructuración gradual y progresiva del cargo de maestro ayudante de enseñanza práctica (código 3432) de las escuelas provinciales de educación técnica en el cargo de maestro de enseñanza práctica (código 3433).

Estuvieron presentes funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo provincial, junto a representantes de los sindicatos que nuclean a trabajadores y trabajadoras de la educación: UTELPa, AMET y SADOP.