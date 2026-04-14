La inflación de marzo fue del 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre del año

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y acumuló un aumento del 9,4% en el primer trimestre del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Medido contra marzo del 2025, el Índice de Precios la Consumidor (IPC) tuvo una variación del 32,6%, levemente por debajo de febrero (33,1%).

La división con mayor aumento fue Educación, con 12,1%. Si bien la suba suele darse por el fenómeno de estacionalidad, el alza que marcó el rubro fue mucho mayor que la media.

Le siguió Transporte, con el 4,1%, debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de los combustibles incrementó su valor en un 23%.

Con respecto a las divisones con menor aumento en marzo qudaron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -quedando levemente por debajo del nivel general- y Estacionales (1%).

De esta manera, el IPC sigue en el sendero alcista y se aleja de la meta del cero que prometió el Gobierno que alcanzaría en agosto. Desde mayo -cuando anotó su menor nivel en cinco años- la inflación no encontró techo y subió hasta el 3,4% de marzo. Así, marca el séptimo mes consecutivo por encima de los dos puntos.

Tanto el Noreste como el Noroeste y el Gran Buenos Aires (GBA) quedaron por encima del índice nacional: 4,1%, 4% y 3,4% respectivamente; la región Pamepana (3,3%), Cuyo (3,2%) y la Patagonia (2,5%) quedaron por debajo del nivel general.

La carne fue otro de los factores que presionó sobre la inflación. En todas las regiones la suba fue mayor al 5%: 5,1% (Patagonia), 6,9% (GBA), 7,1% (Pampeana), 7,2% (Noroeste), 7,6% (Noreste) y 7,9% (Cuyo).

Según el último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), los distintos cortes de carne subieron un 10,6% durante marzo, donde destacaron la picada común (20,4%), la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%).

Una por una, las subas en las divisones de marzo

1-Educación: 12,1%.

2-Transporte: 4,1%.

3-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,7%.

4-Recreación y cultura: 3,6%.

5-Restaurantes y hoteles: 3,4%.

6-Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,4%.

7-Prendas de vestir y calzado: 3,1%.

8-Comunicación: 2,9%.

9-Salud: 2,6%.

10-Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%.

11-Bienes y servicios varios: 1,7%.

12-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,3%.