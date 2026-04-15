Proyecto de ley para prohibir créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores

El diputado nacional por Río Negro de Unión por la Patria, Marcelo Mango, presentó un proyecto de ley para prohibir que los funcionarios y legisladores accedan a créditos hipotecarios del Banco Nación.

La iniciativa surgió a raíz del escándalo por los préstamos que la banca pública destinó a funcionarios y diputados vinculados a La Libertad Avanza (LLA) .

«Un problema ético, institucional y político»

«Además de las cuestiones penales, que las determinará la justicia, hay un problema ético, institucional y político. La dirigencia tiene que dar cuenta a la sociedad y la sociedad exige que uno como diputado o como funcionario tiene que tener las garantías para ejercer el cargo, pero no tiene que tener privilegios por encima de otro ciudadano para acceder a un crédito hipotecario» , indicó Mango en declaraciones periodísticas.

Créditos para segunda o tercera vivienda

El legislador advirtió que muchos ciudadanos no pueden acceder a créditos para la compra de su primera vivienda, mientras que los funcionarios y diputados de LLA recibieron préstamos para segunda o tercera vivienda.

«Hay una situación de privilegio de usar el cargo en beneficio propio. Hay cientos de dirigentes del oficialismo que han accedido a estos créditos cuando hay decenas de miles que no, esto es porque hay una política decidida» , remarcó.

El caso de Lorena Villaverde

Mango manifestó que no se recuerda «un direccionamiento (de créditos) con tanta impunidad y tanta obviedad» . Y puso un ejemplo: «Hay casos muy llamativos, como la diputada de mi provincia, Lorena Villaverde, que tiene el sueldo embargado por la justicia y le negaron el crédito en Cipolletti, pero se lo otorgaron en la sede central del Banco Nación» .

«Igual para todos»

El diputado manifestó que «la ley que presento es igual para todos; desde un subsecretario para arriba o un diputado no tiene que tener privilegio ni acceder a un crédito mientras dure el mandato» .

Además, relató que el propio Banco Nación «habría cambiado sus resoluciones para que esto pueda suceder; esto fue una línea para empleados públicos, y un funcionario no tiene esa estabilidad en el cargo» .

«No cualquiera atraviesa una solicitud de crédito hipotecario» , agregó, y postuló que los legisladores y funcionarios «pueden ir a una banca privada a tomar un crédito» .

Fuente: Sanluis24