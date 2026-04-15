Investigan presunto caso de acoso callejero a una menor

La Justicia piquense avanza en la investigación de un presunto caso de acoso callejero que involucra a una menor de 10 años y un hombre de unos 50 años que ya fue identificado. El acusado sería un vecino de esta ciudad que ya fue citado a la Fiscalía donde se le informó oficialmente sobre el hecho y las pruebas en su contra.

El hecho habría tenido lugar el pasado sábado en horas de la mañana en la zona norte de la ciudad cuando la menor ciculaba en una bicicleta y fue interceptada por el conductor de una camioneta blanca quién le habría ofrecido llevarla.

El padre de la menor radicó la denuncia en la Comisaría Primera y la fiscalía junto al personal policial inició la investigación del caso, identificando inmediatamente a través de cámaras de seguridad la camioneta como así también su conductor.

Luego de recoectar algunos testimonios, la Fiscalía adoptó medidas procesales, demorando la camoneta y comenzar con peritajes al celular del acusado.

El acoso callejero es una figura contemplada en el Código Contravencional que busca proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes en el espacio público.