Adorni también viajo a Aruba con toda su familia. Sigue la investigación judicial

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a la isla de Aruba junto a su familia para pasar el Año Nuevo, en un vuelo en primera clase.

La información fue corroborada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien investiga la evolución patrimonial del funcionario. Según los datos aportados por la aerolínea Latam Airlines a pedido de la Justicia, Adorni partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024 con escala en Perú y regresó el 10 de enero de 2025, tras una conexión en Ecuador.

De acuerdo con la investigación, el funcionario viajó acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos. El fiscal también pudo establecer que los pasajes fueron abonados en dólares y en efectivo.

Cada ticket tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que representa un total de 5.800 dólares para el grupo familiar. En paralelo, la fiscalía busca determinar en qué hotel se alojaron y cuánto dinero destinaron al hospedaje durante su estadía en el Caribe.