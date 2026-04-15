La Pampa se incorpora a la Red Nacional de Municipios Cooperativos y busca extender el modelo a toda la provincia

La provincia de La Pampa formalizó su decisión de integrarse a la Red Nacional de Municipios Cooperativos, una iniciativa que articula políticas entre el Estado y el sector de la economía solidaria. El anuncio se realizó en Winifreda, durante un acto oficial encabezado por autoridades provinciales y referentes del movimiento cooperativo, en el que además se concretó la adhesión de esa localidad al esquema.

El encuentro se desarrolló en el Parque Acuático local y reunió a funcionarios del área de cooperativas, dirigentes de federaciones provinciales y representantes institucionales vinculados al sector. Allí se oficializó la incorporación del municipio anfitrión a la red, en un paso que forma parte de una estrategia más amplia impulsada desde el Ejecutivo pampeano.

Según se explicó, una vez completados los trámites administrativos, La Pampa pasará a integrar un entramado que ya incluye a más de un centenar de municipios en distintas provincias del país. La red es promovida por la Confederación Cooperativa Argentina y apunta a fortalecer la articulación entre gobiernos locales y organizaciones de la economía solidaria.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la iniciativa responde a una línea política definida, orientada a consolidar el cooperativismo y el mutualismo como herramientas de desarrollo. En ese marco, se planteó que el sector cumple un rol clave como complemento del Estado, especialmente en territorios donde la inversión privada resulta limitada.

Durante el acto, también se puso el foco en la diferencia entre este modelo y las lógicas tradicionales de mercado. En ese sentido, se remarcó que el cooperativismo promueve valores como la participación democrática, la equidad y la solidaridad, en contraposición a esquemas centrados exclusivamente en la competencia.

La intención oficial es avanzar progresivamente hacia la incorporación de la totalidad de los municipios pampeanos a la red. Actualmente, además de Winifreda, ya forman parte Santa Rosa y General Pico, aunque el objetivo es ampliar el alcance a las 79 localidades de la provincia.

Finalmente, las autoridades subrayaron el impacto concreto del movimiento cooperativo en áreas clave como servicios públicos, conectividad y desarrollo cultural. En ese contexto, sostuvieron que el fortalecimiento de este sector no solo amplía la cobertura territorial, sino que también apunta a construir un modelo social con mayor equidad.