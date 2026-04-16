«Cultura en territorio»: la música llega a los barrios

La Municipalidad de General Pico invita a la comunidad a participar de una nueva propuesta enmarcada en el ciclo “Cultura en territorio”, una iniciativa gratuita que busca acercar distintas expresiones artísticas a los barrios piquenses. En la misma línea, promover el acceso a la cultura y fortalecer los vínculos comunitarios a través del arte.

En esta oportunidad, el Ensamble de Vientos, Cuerdas y Percusión ofrecerá su repertorio, dando así el puntapié inicial para generar encuentros cercanos entre artistas y público, poniendo en valor la importancia de descentralizar la oferta cultural para que llegue a cada rincón de General Pico.

Las presentaciones se llevarán a cabo en las siguientes fechas y lugares:

-Sábado 18 de abril: Asociación de Fomento Barrio El Molino, en calle 6 N° 1347, esquina 29, desde las 18:00.

-Domingo 19 de abril: SUM de la Escuela Nº 267, situada en calle 440 entre 405 y 405 bis, a partir de las 18:00.

El ciclo “Cultura en territorio” forma parte de una política cultural que impulsa la circulación de propuestas artísticas en diferentes sectores de la ciudad, entendiendo que el acceso a la cultura es un derecho y una herramienta fundamental para la construcción de identidad.