La Pampa integrará la Red Nacional de Municipios Cooperativos

El Gobierno provincial anunció que La Pampa pasará a formar parte de la Red Nacional de Municipios Cooperativos. Lo hizo a través del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, quien participó este martes en Winifreda de la incorporación del municipio local a la red.

El acto se realizó en el Parque Acuático de Winifreda, con la presencia del subsecretario de Cooperativas y Mutuales, Fabián Bruna; la directora del área, Carla Urbano; la intendenta local, Adriana García; el presidente de la red, Néstor Soncini; el presidente de Fepamco, Jorge Páez; y el titular de la Federación de Mutuales de La Pampa, Rodrigo Genoni, entre otras autoridades.

La Pampa, una vez concluidas las gestiones, se sumará a otras cuatro provincias y a más de un centenar de municipios de todo el país que ya forman parte de la red nacional, impulsada por la Confederación Cooperativa Argentina (Cooperar). Esta organización articula diversas políticas y actividades entre el sector público y el de la economía solidaria.

El ministro Fernández indicó que La Pampa se incorporará a la red, como parte de la política impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto: “El Gobernador nos dio órdenes precisas de avanzar para que la provincia de La Pampa sea una provincia cooperativista y mutualista, entendiendo al sector de la economía solidaria como aliado estratégico del Estado provincial y un eje central para el desarrollo social y territorial».

“En tiempos en donde hacen especial hincapié en el mercado, donde parece que lo único valorable es la competencia y donde aparece ahí la desigualdad, poner adelante el cooperativismo, respaldado en lo que representa, que es la solidaridad, la participación democrática y la equidad, es lo que tenemos que poner en valor”, afirmó.

“El trabajo conjunto, colectivo y solidario, es el camino que tenemos que seguir”, dijo y afirmó que en La Pampa no solo Winifreda, Santa Rosa y General Pico serán parte de la red sino los 79 municipios.

Por último, resaltó el impacto del cooperativismo y el mutualismo en territorios donde el sector privado no siempre llega.

“En una Provincia con una diversidad demográfica amplia, ahí está el cooperativismo brindando conectividad, energía, cultura y participación”, afirmó.

Concluyó el ministro señalando que “en cada decisión de acompañamiento al movimiento cooperativo estamos optando por una sociedad más justa, más solidaria y más equitativa”.