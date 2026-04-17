Reto viral entre estudiantes también llegó a La Pampa. Preocupación en la sociedad

Entre estudiantes de Colegios Secundarios de todo el país circula un «reto o desafío viral», a lo cual la Provincia de La Pampa no resulta ajena. Ante la gravedad que esto representa, se solicita a los adultos responsables de los adolescentes que profundicen los diálogos advirtiendo la gravedad que tales hechos representan, como así también las consecuencias personales y familiares que pueden sucederse.

Las instituciones educativas pampeanas en las que esto se ha visto reflejado mediante inscripciones en sus paredes han efectuado la correspondiente denuncia. Esto implica la intervención directa del Poder Judicial y la Fiscalía Penal Juvenil, con la consiguiente posibilidad del dictado de medidas judiciales entre las que se encuentran disponibles allanamientos, intervenciones de redes y análisis de teléfonos celulares.

Todos estos aspectos han sido difundidos en una reunión que acaba de finalizar, entre la directora general de Educación Secundaria, profesora Gabriela Morán, y todos los directores y coordinadores de Nivel Secundario de la Provincia, a fin de que ante cada situación que se produzca se realice inmediatamente la respectiva denuncia, de modo que estos actos no transcurran sin una consecuencia.

El Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía, equipos territoriales, y directivos están profundizando el trabajo con los docentes y estudiantes.

En La Pampa se registraron algunos casos en Santa Rosa y también en dos escuela de General Pico, donde se investiga a sus autores.