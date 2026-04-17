Reto Viral: Ocho estudiantes imputados por el delito de amenazas en Córdoba

La investigación por amenazas en instituciones educativas de la provincia de Córdoba sumó nuevos avances en las últimas horas: la Fiscalía Penal Juvenil imputó a ocho alumnos por el delito de amenazas, en el marco de una causa que ya contabiliza 61 hechos en distintos establecimientos. En La Pampa la justicia investiga lo ocurrido en varios colegios de Santa Rosa y Generl Pico.

Inicialmente en Córdoba eran dos los estudiantes imputados, pero en las últimas horas se agregaron otros seis, todos menores de edad —entre 16 y 17 años— que, por su edad, son penalmente imputables.

Las actuaciones se originaron a partir de una serie de pintadas con mensajes intimidatorios detectadas en baños de escuelas de distintos puntos de la provincia. Estos episodios generaron preocupación en la comunidad educativa y motivaron una investigación coordinada por la fiscalía especializada en materia juvenil.

En total, los investigadores analizan 61 hechos de características similares, distribuidos en diversas instituciones educativas. Las amenazas, plasmadas en paredes y sanitarios, encendieron alertas por su reiteración y alcance.

La decisión de imputar a los ocho adolescentes responde a la acumulación de pruebas reunidas en el expediente y a la tipificación de las conductas como amenazas, un delito contemplado en el Código Penal.

No se descarta que pueda haber nuevas imputaciones a medida que avance la investigación sobre el resto de los casos detectados. Además, hay actuaciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.