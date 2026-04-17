Temporal en Santa Rosa: Ziliotto conformó un Comité de Crisis y hay 15 familias evacuadas por la inundación

Una tormenta de inusual intensidad impactó este viernes por la mañana en Santa Rosa y dejó un saldo de anegamientos generalizados, daños materiales y al menos 15 familias que debieron abandonar sus viviendas. El fenómeno, breve pero violento, combinó lluvias torrenciales, ráfagas de viento y caída de granizo.

De acuerdo con datos oficiales, entre las 10:45 y las 14 se acumularon unos 60 milímetros de lluvia. Sin embargo, lo más crítico ocurrió en los primeros minutos: cerca de dos tercios del total cayeron en un lapso muy corto, provocando el colapso de desagües y canales. Las ráfagas, provenientes del sudoeste, alcanzaron velocidades cercanas a los 78 km/h.

El impacto se sintió con mayor fuerza en la zona norte y en el barrio Almafuerte, donde se registraron calles completamente inundadas, cables caídos y árboles y ramas esparcidos sobre la vía pública. También se reportó la voladura del techo de una vivienda.

La presión sobre la infraestructura hídrica derivó en complicaciones adicionales. La laguna Don Tomás alcanzó niveles críticos y presentó desbordes, mientras que algunos canales pluviales se vieron superados por el caudal. Si bien el sistema comenzó a drenar con el correr de las horas, la situación obligó a activar medidas de contingencia.

Como consecuencia del temporal, numerosas escuelas suspendieron sus actividades durante la jornada. La interrupción alcanzó tanto al turno mañana como a las actividades previstas para la tarde.

El episodio reavivó el recuerdo de otro evento extremo ocurrido meses atrás, cuando un temporal de características similares provocó severos daños en la capital pampeana, con caída masiva de árboles, afectación de vehículos y destrucción de infraestructura eléctrica.

Ante el escenario, el gobernador Sergio Ziliotto dispuso la conformación de un comité de crisis para coordinar la respuesta junto a autoridades municipales. El objetivo es evaluar los daños y canalizar la asistencia a los sectores afectados.

En cuanto a las familias damnificadas, cinco fueron evacuadas y alojadas en hoteles con asistencia oficial, mientras que otras diez optaron por trasladarse por sus propios medios a casas de allegados. Además, unas 30 familias recibieron ayuda directa con insumos básicos como colchones, alimentos, abrigo y artículos de limpieza.

Desde el municipio informaron que las estaciones de bombeo cloacal continúan en funcionamiento, mientras que se desplegaron acciones específicas para aliviar la presión sobre la laguna Don Tomás, incluyendo la apertura de compuertas y la instalación de bombas provisorias para redirigir el agua. El canal sur, que en un primer momento colapsó, comenzó a normalizar su nivel.

En paralelo, distintos equipos operativos trabajan en la remoción de árboles caídos, la limpieza de desagües y la revisión de la infraestructura urbana. Las áreas de tránsito, servicios públicos y desarrollo social permanecen desplegadas, en coordinación con Defensa Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad.