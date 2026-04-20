La Pampa y Buenos Aires trabajan con un plan conjunto para mejorar el escurrimiento hídrico en el Meridiano V

Las provincias de La Pampa y Buenos Aires avanzan en un esquema de trabajo articulado para mejorar el escurrimiento hídrico en la zona del Meridiano V, límite interprovincial donde históricamente se registran anegamientos que afectan tanto a la producción como a la infraestructura rural.

En ese marco, funcionarios de ambos gobiernos, junto a intendentes de localidades cercanas, recorrieron el área afectada con el objetivo de consolidar una estrategia conjunta que permita optimizar el manejo del agua y reducir el impacto de las crecidas en la región.

Si bien se trata de una problemática de larga data vinculada al comportamiento de la cuenca del Río V -cuyos aportes dependen en gran medida de lluvias registradas en provincias vecinas-, el enfoque actual se centra en el diálogo técnico y político como herramienta clave para alcanzar soluciones sostenibles.

Vale destacar las acciones de la Dirección Provincial de Vialidad, la Administración Provincial de Agua y la Secretaría de Recursos Hídricos y Aguas del Colorado de la provincia de La Pampa, quienes han realizado trabajos de magnitud hidráulica para dejar protegidas las localidades de General Villegas, Banderaló (Buenos Aires) y Bernardo Larroudé (La Pampa), bajo la coordinación y profesionalismo del ingeniero Eduardo Mangas, como así también el rol del intendente de Larroudé José Luis «Bora» Gallotti, quien asistió a los trabajadores durante las jornadas.