Continuará la lluvia en el norte de La Pampa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas para este lunes 20 de abril en diez provincias. El norte de La Pampa está dentro del alerta amarilla. La lluvia continuará hoy durante toda la jornada y el pronóstico dice que seguirá en el día de mañana también.

El organismo aclaró que rige una alerta naranja por tormentas en Formosa, Chaco, el noroeste de Corrientes, el noreste de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe.

«El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones como riesgo principal, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h», indicó el SMN.

«Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada», completó.

A su vez, lanzó una alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, el norte de La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y el este de Jujuy.