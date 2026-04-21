Inscripción abierta para capacitación en poda

De manera libre y gratuita, la Municipalidad de General Pico llevará a cabo el próximo 6 de mayo el dictado de una nueva jornada de capacitación en poda. La actividad tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Reserva Natural Urbana Benicio Delfín Pérez, de 7:30 a 12:00.

El taller teórico-práctico, organizado por la Dirección de Arbolado y Parques Urbanos, estará a cargo del ingeniero forestal Ramiro Vicente y ofrecerá los conceptos básicos para intervenir de manera correcta el arbolado local.

Ello incluirá el objetivo de la acción, la estructura del ejemplar, su desarrollo y la problemática de acuerdo a su entorno, en pos de minimizar los impactos y obtener así una mejor masa forestal.

Quienes deseen inscribirse deben ser mayores de 18 años y pueden hacerlo mediante el siguiente formulario: https://forms.gle/EnWCUVSnXEx6L2fL9

También acercándose al Centro Municipal de Formación Laboral, ubicado en calles 19 y 20 o llamar al 319300, donde serán registrados.

Cabe aclarar que la propuesta no requiere conocimientos previos y otorga un carnet habilitante para quienes asistan al curso completo.