Reprogramaron la Expo Dinámica en Santa Rosa para este viernes y sábado

La organización de Expo Dinámica que fue suspendida por malas condiciones climáticas el pasado fin de semana fue reprogramada para este viernes 24 y sábado 25.

La tercera edición de la exposición tuvo que ser cancelada el viernes pasado por las condiciones climáticas adversas en Santa Rosa. La muestra se desarrollará en la Facultad de Agronomía, predio ubicado en la Ruta Nacional N.º 35, Km 334, en el horario de 9:00 a 19:00 horas, con entrada libre y gratuita.

Durante ambas jornadas se realizarán las dinámicas a campo y las charlas técnicas ya anunciadas. En esta oportunidad, el remate ganadero y las rondas de negocios no formarán parte de la agenda, dado que se llevaron a cabo previamente.

Desde la organización destacaron y agradecieron el acompañamiento de las empresas e instituciones expositoras. Asimismo, el sector gastronómico y los shows musicales también estarán presentes.