Murió Luis Puenzo, director que le dio el primer Oscar a la Argentina con»La historia Oficial»

El cine argentino está de luto. En las últimas horas se confirmó la muerte de Luis Puenzo, director, guionista y productor, cuya obra quedó grabada a fuego en la identidad del país.

La noticia fue ratificada por su entorno cercano, tras años en los que el cineasta se mantuvo alejado de la escena pública debido a complicaciones de salud.

El hito de «La historia oficial»

Puenzo fue el arquitecto de un momento fundacional: en 1985 estrenó «La historia oficial», la película que puso los ojos del mundo sobre las heridas abiertas de Argentina.

Protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio, el filme abordó con una crudeza inédita la desaparición de personas durante la última dictadura militar, la apropiación de bebés nacidos en cautiverio y la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.

El impacto fue global. En 1986, la cinta se alzó con el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, convirtiéndose en la primera producción argentina en lograr la estatuilla dorada.

Además, cosechó el Globo de Oro y distinciones en el Festival de Cannes, consolidando a Puenzo como un referente internacional.

Su paso por la gestión pública

Más allá de su rol detrás de cámara, Puenzo tuvo un rol activo en la política cinematográfica.

Entre diciembre de 2019 y abril de 2022, presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), una gestión marcada por los desafíos de la pandemia y las tensiones propias de la industria.

Con su partida, desaparece un narrador que supo usar el lente de la cámara para buscar la verdad en tiempos de silencio.

Sus películas no solo fueron éxitos de taquilla o de crítica; fueron herramientas de memoria que ayudaron a procesar el pasado más oscuro de Argentina.