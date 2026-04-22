Expo Dinámica 2026: 34 empresas participaron de la Ronda de Vinculación

En el marco de una nueva edición de Expo Dinámica y pese a las condiciones climáticas imperantes, se llevó adelante la Ronda de Vinculación, en las que las empresas participantes lograron concretar sus reuniones programadas con total normalidad, habiéndose desarrollado los encuentros de manera previa a la suspensión de la Expo.

La jornada tuvo lugar durante el primer día de la muestra, el 17 de abril, y reunió a 34 empresas de distintos sectores como: maquinaria agrícola, inmobiliario, automotriz, tecnología, insumos, servicios y soluciones para el agro. En total, se concretaron 43 reuniones, en un ámbito propicio para el intercambio, la presentación de productos y servicios y la generación de nuevas oportunidades comerciales. En línea con el Plan de Desarrollo Económico y Productivo 2026–2030 impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto, estas acciones apuntan a seguir fortaleciendo la presencia comercial de las empresas pampeanas, generando espacios que favorezcan nuevos vínculos, potencien su competitividad y amplíen sus oportunidades tanto en mercados ya consolidados como en nuevos destinos.

“En esta oportunidad agendé varias reuniones, de las cuales he logrado una vinculación importante para próximos encuentros. Siempre es importante este tipo de instancias y de vinculaciones para mantener el contacto”, destacó Sabrina Paredes, de All Track, quien además señaló a la Agencia Provincial de Noticias que el uso de la plataforma permitió generar contactos incluso antes del evento, facilitando el intercambio previo con otras empresas. En ese sentido, remarcó, “más allá de los encuentros que uno agenda, siempre surgen nuevos contactos y eso es lo más valioso de estos espacios”.

Por su parte, Mario Becerra, de AGONTECH destacó: “Nos gusta mucho participar de estos espacios, el cara a cara y la presencialidad para dar a conocer la empresa y alinearnos con otras propuestas. Además de los encuentros programados, siempre surgen intercambios informales que también resultan muy productivos para generar contactos”.

También valoró el uso de la plataforma para organizar la agenda y las confirmaciones previas, y remarcó que el seguimiento posterior a los encuentros es fundamental, ya que es en esa instancia donde se consolidan los vínculos y se generan oportunidades concretas.

“Desde la Agencia I-COMEX impulsamos estas Rondas de Vinculación porque creemos que generar espacios concretos de encuentro entre empresas es clave para fortalecer el entramado productivo provincial. En esta edición vimos previamente mucho interés y se dieron reuniones muy dinámicas y oportunidades reales de articulación comercial entre actores de distintos sectores”.

Espacio generador de oportunidades de negocio

A través de una plataforma digital, las empresas participantes pudieron coordinar sus reuniones con anticipación, lo que permitió optimizar los tiempos y facilitar encuentros concretos durante la jornada.

Cada reunión tuvo una duración determinada, promoviendo intercambios dinámicos y enfocados. Para muchas empresas, esta instancia representó una oportunidad para generar nuevos contactos, explorar posibles alianzas y dar a conocer su propuesta de valor en un entorno especialmente diseñado para la vinculación comercial.

Asimismo, el equipo de I-COMEX acompañó a las empresas durante todo el proceso, brindando soporte técnico para el uso de la plataforma y asistencia en la coordinación de las agendas.

Articulación y trabajo conjunto

La jornada también contó con la participación de estudiantes de la Facultad de Agronomía, quienes además de visitar la Agencia I-COMEX previamente para ponerse al día con la organización de la Ronda, colaboraron ese día en el desarrollo de la actividad, acompañando la dinámica de las reuniones y relevando información sobre la experiencia de los participantes.

Este tipo de iniciativas refuerzan la articulación entre el sector público, el ámbito académico y el sector privado, generando espacios concretos para impulsar el desarrollo productivo, la innovación y la apertura de nuevas oportunidades de negocio.