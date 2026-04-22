Reunión de la Junta Municipal de Defensa Civil

La Junta Municipal de Defensa Civil llevó a cabo la segunda reunión del año, con un temario establecido y la participación de todas las instituciones que la conforman. La misma tuvo lugar en las instalaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios.

Durante el encuentro, uno de los principales ejes fue el tratamiento del Manual de Buenas Prácticas. En este sentido, se realizó un repaso de lo trabajado hasta el momento y se avanzó en los lineamientos para su implementación.

Este manual se desprende de la Guía para la Habilitación de Eventos, elaborada en el ámbito de la Junta y respaldada el año pasado por el Concejo Deliberante mediante su aprobación como ordenanza.

Asimismo, se comenzó a delinear el Manual de Operaciones para Edificios en Altura, con el objetivo de optimizar los protocolos de intervención ante emergencias en la ciudad. En línea con ello, se está desarrollando un relevamiento de los edificios existentes.

La iniciativa contempla determinar la cantidad total de edificaciones, actualizando informes previos e incorporando nuevas construcciones y obras en curso. A partir de este diagnóstico, se prevé trabajar junto a los consorcios para implementar medidas de seguridad ante siniestros.

También se tendrá en cuenta la reciente incorporación de un camión hidroelevador por parte del cuerpo de Bomberos, a fin de mejorar la capacidad de respuesta según las características de cada estructura edilicia.

En este contexto, se anunció la realización de prácticas que comenzarán en el mes de mayo. Las mismas se llevarán a cabo en distintos edificios de la ciudad, evaluando la capacidad de respuesta de Bomberos y contemplando especialmente a la población de personas mayores que residen en estos espacios, en articulación con el área de Salud.

La puesta en común de todo ello busca potenciar la coordinación entre las entidades involucradas, entre ellas el Concejo Deliberante, Bomberos, Radio Club Pampeano, Corpico, Hospital Gobernador Centeno, Policía Federal y de la provincia de La Pampa, el Regimiento de Caballería Tanques 13 y Defensa Civil.