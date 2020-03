Anoche se llevó a cabo la 31ª edición del Fogón de la Juventud en el Playón del Ferrocarril. Se presentaron doce bandas de General Pico y de la ciudad de Santa Rosa. Los emprendedores locales estuvieron presentes con sus puestos, también los foods trucks y el tradicional servicio de cantina que ofrece la Dirección de Juventud.

Desde las las 20:30 el público pudo disfrutar de los diferentes espectáculos que ofreció este año el fogón. En el escenario ubicado en el playón se presentó Develakrava, más tarde actuaron Abreviados; Laura López y PAMPA AFRO. Cerca de las 22:00 y con la presencia de la intendenta Fernanda Alonso y del viceintendente Daniel López, se realizó el encendido del fogón; para continuar luego con las presentaciones de Cuerdos, Roxi & Noe; Alma Payuca; Abigail Martínez; Sueño Stereo; MAMA LOCURA y Casta Pampa; el cierre estuvo a cargo de Los TINKU.

“Este es el primer fogón que me toca como intendenta, la verdad es que el Fogón de la Juventud me trae muchos recuerdos, porque he sido parte de la organización. Cada Fogón tiene su impronta, se la da sus organizadores y la gente nueva que participa, estoy contenta de ser parte de una nueva edición, desde este lugar”, dijo Alonso.

En referencia a los emprendedores locales, la intendenta dijo que se les debe un espacio de feria: “Hoy pretendemos fusionar estas dos actividades y aprovechar este lugar que por excelencia es un buen marco, con una gran convocatoria. El público que asiste a esta propuesta es familiar y en ese sentido es que queremos aprovechar el espacio, para ofrecer además la alternativa de que nuestros emprendedores, puedan exponer y vender sus productos”.

Sobre el rol de los emprendedores en General Pico, Alonso consideró que “los emprendedores locales tienen una larga trayectoria y siempre han tenido un espacio y el acompañamiento permanente por parte de la comuna. En un momento tan crítico y tan difícil como éste, el emprendedurismo y las ganas de la gente, su saber hacer, es lo que les ha permitido continuar adelante y obviamente con un Estado presente, a través de un Municipio local y de un Gobierno provincial que ha ido atendiendo estas cuestiones, nosotros valoramos mucho el trabajo que ellos hacen”, indico la jefa comunal.

Finalmente, en referencia a la nutrida agenda de espectáculos que ha ofrecido el Municipio durante todo el verano, Fernanda Alonso dijo que la intención es que General Pico sea un atractivo no sólo para los propios piquenses si no también para la gente de la localidades vecinas que se acerca: “Me encuentro con mucha gente de afuera que se va contenta de haber visitado la ciudad, y que se queda con ganas de volver y que valora y la pondera. Esta actividad nos hace mover la economía de la ciudad, cuando me preguntan por qué tanta actividad, respondo que porque esto genera otras cosas, genera movimiento en la hotelería y en la gastronomía local, en el comercio en general, cosas que le dan la posibilidad a la ciudad, de seguir creciendo”, expresó.