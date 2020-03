El presidente de la Nación Alberto Fernández aseguró que está muy enojado con los argentinos que no cumplen y remarcó que el «método no es el escrache, sino la denuncia». Anticipó que habrá «consecuencias enormes en la economía» y que puso por delante «la vida ante que la economía, que se va a frenar». No descartó cierre del aeropuerto de Ezeiza.

«Estoy enojado con los que incumplen, el método no es escrache, es denunciar. Hoy el nivel de acatamiento fue mayor al de ayer. El control será cada vez más estricto», afirmó Fernández en diálogo con el periodista Antonio Laje del canal Amércia.

Puntualizó que «poco a poco los argentinos vamos entendiendo que tenemos que estar aislados, que es la única salida que hoy tenemos».

Anticipó que mañana-por el lunes- habrá medidas para monotributistas, pequeños comercios y un sector de argentinos no registrados.

Remarcó que está llegando el Estado con comida a los hogares más humildes y se van a extender estas acciones en los próximos días.

PANDEMIA Y CUIDADOS

Fernández remarcó que debemos cumplir con el aislamiento social. Sobre la pandemia remarcó con crudeza que no quiere que ningún argentino se enferme, «pero la pandemia contagiará, enfermará y seguramente que alguno también morirá».

Anticipó que el número de contagiados va aumentar en los próximos días, pero la única forma de aliviar la situación es quedándonos en casa.

«El 70 por ciento de los infectados están en Capital y el gran Buenos Aires, por eso estamos trabajando codo a codo con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof», explicó.

ECONOMÍA

En relación a la situación económica del país dijo que eligió salvar vidas, aunque la economía se frene. «Elegí salvar las vidas aunque la economía se frene. Tendremos que pagar un costo en la economía, eso es seguro, pero la decisión primero es salvar vidas».

«No puedo evitar las consecuencias económicas. Va haber consecuencias en la economía y tendremos que hacer todos un gran esfuerzo. Hay que asumir el problema y ir viendo como lo resolvemos», dijo el presidente.

PRECIOS MAXIMOS

Anunció también que mañana lunes darán a conocer precios máximos a 2000 productos, los cuales tendrán que estar en las góndolas al precio del 1 de marzo.

«Tenemos que ponernos firmes contra los especuladores. No puede pasar y mucho menos en este momento, es imperdonable», afirmó Fernández, quién aseguró que «quién no entienda por las buenas, lo entenderá por las malas. Vasta de vivos», enfatizó.