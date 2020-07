La intendenta Fernanda Alonso, se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a través de videoconferencia. El primer mandatario nacional, anunció un Plan de obras de infraestructura para 19 municipios, de las seis provincias del sur del país, General Pico es uno de ellos con obras por unos 60 millones de pesos. La capital provincial con obras por 150 millones.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció este martes en horas del mediodía, el Plan “Argentina Hace”, un plan de obras de infraestructura para 19 municipios de las seis provincias del sur del país. Entre esos municipios, que serán beneficiados, figuran las comunas pampeanas de General Pico y de Santa Rosa.

Alberto Fernández hizo este anuncio desde la Casa Rosada, a través de una teleconferencia de la que participó la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, junto a los jefes comunales de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson, Trelew, Santa Rosa, Centenario, Cutral Có, Neuquén, Cipolletti, General Roca, Bariloche, Viedma, Caleta Olivia, Pico Truncado, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.

El presidente Fernández, dijo que valoraba mucho a los hombres y las mujeres de la Patagonia: “Valoro mucho el coraje de vivir en lugares tan inhóspitos, climáticamente tan difíciles, valoro mucho todo eso y quiero ayudarlos, desde el lugar que me toca. No me tienen que agradecer nada, porque no se agradece lo que se debe hacer. Estoy haciendo lo que debemos hacer y lo que siempre debimos hacer, nuestra Constitución dice que somos un país federal, hagamos lo que la Constitución manda, ser un país federal es atender a todos, a todo el país y darle al país, a cada rincón del país, lo que le corresponde, eso es ser un país federal”, dijo.

Por su parte, la intendenta de la ciudad dijo que era una alegría poder estar en contacto directo con el presidente y con el ministro de Obras Públicas de la Nación, que es quien está recepcionando los distintos proyectos que ha elevado la ciudad.

“Nos alegró mucho que el presidente haya retomado la gestión de lo que tiene que ver con sus programas y políticas públicas, que definen su gestión. De esta manera vamos a poder llevar adelante la gestión de los distintos programas nacionales que integran el Plan Argentina Hace”, indicó la responsable del Departamento Ejecutivo local, agregando que se trata de varios proyectos de obras, por un monto aproximado de 80 millones de pesos.

“Son varias obras públicas, que tienen que ver con la construcción de un nuevo Centro de Transferencia en el sur la ciudad, precisamente donde tenemos funcionando hoy el Organismo Descentralizado de la Planta de Asfalto, una ampliación del Centro de Transferencia que ya tenemos funcionando en el norte de la ciudad, la refacción de Medano y del Centro Cultural Maraco y el viejo galpón, que requiere de una inversión importante, para poder volver a ser ese espacio tan emblemático para la cultura de nuestra ciudad”, enumeró Alonso.

Finalmente, la intendenta indicó que también se ha presentado un proyecto para hacer cordón cuneta en algunos sectores de la ciudad, no solo nuevo, si no también reparación de algunos sectores y reformas estructurales en el barrio Malvinas Argentinas rojo.

“En total son 6 los proyectos que se han presentado, para general Pico, en el marco del Plan “Argentina Hace”.