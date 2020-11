El pedido que se hizo viral en las redes sociales fue iniciativa del piquense Elián Pregno, y se transformó en petitorio dirigido al gobernador Sergio Ziliotto.

«Encontramos una consigna que nos una, no tiene fisuras y no tiene un destinatario al cual atacar, esto no es contra nadie»

A continuación el podcast completo:

Elian Pregno es abogado y doctor en el área de Filosofía del Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado la carrera de Especialización en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas y la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas en la Facultad de Derecho de la UBA.