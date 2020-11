Conrado «Ruso» Kroll falleció este domingo en la ciudad de Santa Rosa. Histórico sonidista de la secretaría de Cultura de la provincia de La Pampa. Con más de 50 años trabajando en la administración pública, el Ruso como lo conocían todos, recorrió todos las localidades, pueblos y parajes de la provincia.

También tuvo tiempo para hacer programas de radio y puso al aire en LU 33 Emisora Pampeana y luego en Radio Nacional Santa Rosa «Juan Pueblo», un espacio donde mucho hablaba de la provincia y sus cosas.

Cosechó amigos a lo largo y ancho de la provincia y no hubo lugar que no haya estado haciendo sonido o proyectando alguna película. Siempre fue de los primeros en llegar a una fiesta y de los últimos en retirarse, no solo por su trabajo siempre comprometido, sino también por la amistad que cosechó en cada lugar.

Buen bailarín y gran sonidista, hasta siempre «Ruso» Koll

En muchos festivales también se prendía para bailar folklore, algo que también le gustaba y disfrutaba. Hasta siempre «Ruso».