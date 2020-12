El máximo tribunal rechazó los recursos de queja presentados por los condenados. Quedó firme la sentencia de 5 años y 10 meses de prisión que dictó la Justicia.

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves la condena al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou y a los demás sentenciados por corrupción en el caso Ciccone. El máximo tribunal con un fallo unánime dejó a Boudou cerca de volver a la cárcel, ya que el Tribunal Oral 4 que lo juzgó y condenó le había impuesto una pena de 5 años y 10 meses de prisión.

El máximo tribunal de justicia desestimó los recursos presentados y el falló dejó firmes las condenas de su amigo y socio José María Núñez Carmona, el anterior dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, el jefe de asesores de Ricardo Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el asesor de Boudou en el ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Con la decisión de la Corte, el ex vicepresidente ya no cuenta con instancias para apelar la sentencia. Para dejar firme la condena a Amado Boudou, la Corte rechazó los recursos de queja presentados por su defensa con el cual habían llegado hasta el máximo tribunal con un antecedente en su contra. La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, en segunda instancia, ya había confirmado por unanimidad las condenas de todos los acusado en el caso Ciccone.

La situación de Boudou se complica más dado que la Justicia tiene que empezar a definir si vuelve a la cárcel. Boudou había conseguido la prisión domiciliaria en medio de la pandemia de coronavirus, ya que el juez Daniel Obligado consideró que por la pandemia podía ser grupo de riesgo y lo mandó a su hogar a pesar de que no tenía ningún antecedente que lo pusiera en peligro y tampoco tenía en ese momento problemas de salud. El magistrado también argumentó que tenía una muy buena conducta.

Obligado, consideró que el ex vice estaba cumpliendo una “prisión preventiva” ya que, según su criterio, el fallo no estaba firme porque aún no se había pronunciado la Corte Suprema. Con la decisión de la Corte queda anulado ese argumento y todo indica que empieza el camino para que regrese a la cárcel.

Los acusados

Cabe recordar que el 7 de agosto de 2018, Boudou y su socio Núñez Carmona fueron condenados por el Tribunal Oral Federal 4 a cumplir una pena de cinco años y diez meses de cárcel por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Nicolás Tadeo Ciccone recibió una pena de cuatro años y medio de prisión por cohecho activo; Alejandro Vandenbroele -el titular de la firma The Old Fund y testaferro de Boudou, luego arrepentido- a dos años de prisión en suspenso como partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública; a Rafael Resnick Brenner a tres años de prisión en suspenso por negociaciones incompatibles con la función pública; y a César Guido Forcieri a dos años y medio de prisión en suspenso por negociaciones incompatibles con la función pública.

La sentencia y sus respectivas penas fueron confirmadas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en julio de 2019. Si la Corte pone la última firma sobre la causa, Boudou, Núñez Carmona y Nicolás Tadeo Ciccone deberían comenzar a cumplir sus penas en forma inmediata.

Tras dos salidas y posteriores reingresos en prisión, el ex vicepresidente Boudou fue finalmente excarcelado en abril de este año bajo una fuerte controversia, ya que no padece ninguna enfermedad que justificara su salida de prisión como una medida de prevención ante la pandemia de COVID-19.

Caso Ciccone

El caso Ciccone investigó la maniobra por la cual Boudou y su amigo Núñez Carmona presionaron a los hermanos Ciccone para quedarse con su imprenta, y de inmediato obtuvieron por parte de la AFIP comandada por Ricardo Echegaray un inmejorable plan de pago para las deudas fiscales que habían asfixiado a sus anteriores dueños.

Poco después, Boudou consiguió que Ciccone fuera contratada por el Frente para la Victoria para imprimir boletas electorales, y más adelante logró la impresión de billetes de curso legal, gracias a la anuencia de la titular de la Casa de Moneda y ahijada del entonces ministro de Economía y luego vicepresidente de la Nación, Katya Daura.