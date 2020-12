La provincia de La Pampa continúa en Fase 5, pero desde el ministerio de Salud pidieron tomar medidas preventivas dada la aceleración de la curva de contagios. «Si seguimos con 200 casos diarios, a este ritmo, el sistema colapsa», aseguró el ministro Mario Kohan.

El ministro de Salud, Mario Kohan, junto al subsecretario de Salud, Gustavo Vera, y la médica Patricia Estrella, de Epidemiología, manifestó la preocupación ante el aumento de casos de coronavirus. «Estamos superando los 200 casos por día y si se mantiene en 30 días vamos a tener 6 mil casos por mes», afirmó. «Este número es insostenible», advirtió el subsecretario de Salud, Gustavo Vera.

Kohan pidió «un esfuerzo más» para llegar en una situación epidemiológica más aceptable al momento en que comience a aplicarse la vacuna. Las autoridades hicieron un llamado casi dramático: aseguraron que el sistema colapsa si se mantiene una tasa de contagios de más de 200 casos diarios.

«Al ritmo que vamos, no se si llegamos a festejar año nuevo -en fase 5-. Ojalá lleguemos», dijo el funcionario, en relación al sostenido incremento de casos de la última semana.

Sobre lo realizado hasta ahora, el ministro dijo que se usaron todas las herramientas que tenían al alcance, «hicimos una importante inversión y usamos todo lo que estaba a la mano. También aprendimos de lo que ocurrió en el mundo, no hay dudas de que hay que usar el barbijo y el distanciamiento social, son conductas que quedan para siempre y van a sufrir las pandemias que van a venir».

Denunció que hay «reuniones de gente, que comparten el mate, el pico de la botella, el hacinamiento de las personas». «¿Qué podemos esperar? Entre un 30 y 40% de los casos no tienen síntomas. Y nosotros no tomamos medidas de recaudo. Sugerimos la actividad al aire libre, para ir a comer por ejemplo, porque en lugares cerrados se multiplica por 20. Pero las sillas están pegadas en lugar de mantener la distancia», lamentó.

«En lugares cerrados el barbijo llega el momento que pierde efectividad» y pidió extremar los cuidados y no hacer reuniones previos a la fiestas.

«Tenemos una familia de coronavirus circulando en el mundo. Este coronavirus, si bien tiene inteligencia para esquivarnos y que no podamos reaccionar oportunamente, tiene una baja mortalidad. Pero si hubiéramos enfrentado otro tiene una mortalidad del 35 o 40%, y sería una verdadera catástrofe el mundo. No es que lo que le pasa a La Pampa nos pasa solo a nosotros. Nosotros llegamos al final, porque tuvimos mucho cuidado, pero si el 20% no está dispuesta a acompañarnos, va a destruir el esfuerzo del otro 80%», señaló.

El ministro y el subsecretario de Salud pidieron «responsabilidad» ante la pandemia y solicitó acompañamiento en las medidas preventivas.

«Teníamos 40 o 50 casos diarios y hoy tenemos 200. Esto va a provocar el colapso del sistema de salud en algún momento. Hay que dejar de creer en teorías conspirativas, dejemos esos dilemas de salud o economía, son las dos cosas. Es imprescindible que lo entendamos, los jóvenes nos tienen que ayudar, porque los que tenemos juventud acumulada van a morir cinco de cada diez. Los más jóvenes tienen que ser solidarios con los más antiguos. Acá no hay salvación individual», aseguró el ministro.

En tanto el subsecretario de Salud Gustavo Vera dijo que «sin responsabilidad social» la situación se encamina a «un colapso público y privado» del sistema de salud. Recordó que el personal de Salud «se enferma permanentemente y está cansado y con miedo».

«Si los jóvenes no nos acompañan, más allá de las fases, vamos por mal camino. Lo que puede ocurrir es que pongamos una fase y no se cumpla. Necesitamos acompañamiento para poder llegar a la vacunación y a marzo con cerca de 100 mil personas vacunadas», afirmó