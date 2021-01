Técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa visitaron las localidades de Ingeniero Luiggi y Parera con la finalidad de observar la marcha del Pro Vida en un año diferente en cuanto a la implementación debido a los protocolos vigentes, algo que se cumple en ambas localidades.

Pablo Lamare, del equipo técnico de la Dirección de Deportes de la provincia estuvo visitando el Pro Vida Verano 2021 en las localidades de Ingeniero Luiggi y Parera.

“Los predios favorecen a la actividad, han separado el funcionamiento por día, tienen distintos lugares a donde llegan los chicos y eso evita que se junten. Hemos realizado algunas pequeñas observaciones, pero teniendo en cuenta lo que se espera de la sanidad y de los protocolos están muy bien ambas localidades”, señaló Pablo Lamare, del equipo técnico de la Dirección de Deportes de la provincia.

Sobre los temas tratados en las visitas indicó que “charlamos sobre las actividades y sus contenidos, haciendo fuerza para que todo salga bien ya que estas son una de las pocas actividades que tuvieron los chicos durante el año. Ponemos siempre la mirada en cada cosa y estamos satisfechos porque todo se cumple como corresponde”.

Con respecto a los cambios realizados en el Pro Vida por la situación de Pandemia explicó que se han cambiado las actividades que tienen que ver con el contacto, “antes había juegos cooperativos con cuarenta chicos en cada grupo o en una clase de natación había cincuenta adentro de la pileta con sus profes y ahora esas cosas han cambiado, como cambia la realidad día a día donde una burbuja de diez se transforma en una de cuatro niños y eso también hay que entenderlo. Estas son las cosas que se han modificado en esta nueva realidad, el no contacto que tenemos fuera debemos tenerlo también adentro. De todos modos, hay que continuar trabajando” finalizó.

Conceptos de Juan Carlos Olivero

El intendente de Parera sostuvo que este año “fue atípico, raro, no estamos acostumbrado a esto ya que cuando hablábamos de Pro Vida hablábamos de colonia de vacaciones donde sumar mayor cantidad de chicos era ser exitosos. Recuerdo la recreación, los deportes, las carpas de los chicos en campamentos, todos divirtiéndose sanamente y eso, fruto de la Pandemia, quedó marginado”, afirmó.

Consideró que “la Provincia forma su protocolo y lo demás es responsabilidad nuestra, que se cumplan esos protocolos, que seamos más exigentes, que tomemos medidas para que ese protocolo no solamente se cumpla, sino que se perfecciones y nos cuidemos aún más de lo que nos exige la provincia, es responsabilidad de todos nosotros”.

Remarcó que “es por eso que nos gusta que nos visiten quienes tienen a cargo los distintos programas, para que vean lo que estamos haciendo en este año atípico, distinto y complicado, porque se trabaja con chicos y es difícil decirles a ellos, por ejemplo, que se mantengan separados”, expresó Olivero.

Palabras de Patricia Lavín

Patricia Lavín, intendenta de Ingeniero Luiggi dijo que “quienes hemos pasado muchos años siendo parte de la ejecución de este plan que atraviesa a toda la familia pampeana sabemos lo que significa el Pro Vida Verano para las localidades con las colonias de vacaciones, con el Cumelen, Ayelén, el programa Eliminación de Barreras, los deportes, etc. Este año lo vemos de manera distinta, ya no hay esa concentración de más de trescientos chicos y personas mayores en los predios, lo que antes era una fiesta ahora no lo podemos hacer porque debemos cuidarnos”, enfatizó.

Remarcó que “Ingeniero Luiggi se ha sumado a este plan a partir de la convocatoria que nos hizo nuestro Ministro de Desarrollo Social Diego Álvarez, hemos presentado un proyecto que fue aprobado por el COE a nivel provincial elevado con el visto bueno del COE local y hoy vemos los frutos de ese proyecto”.

Comentó que “en los ingresos tenemos a una joven profesional médica que la hemos sumado para no sobrecargar al hospital que tiene una ardua tarea con el COVID-19. Ella junto a dos enfermeras son las encargadas de los controles, se armaron las burbujas de acuerdo a las edades y tenemos distintos espacios en el Parque Centenario, en el CDI, la pileta climatizada y el Cumelen funcionando en el Club de Abuelos”.

Lavín puso énfasis en la idea “de que todos participen, en espacios amplios, que puedan disfrutar de las distintas actividades, pero cuidándonos. Es totalmente distinto, pero creemos que era necesario hacer esta oferta porque ha sido un año atípico, difícil para todos y mucho más para nuestra niñez y adolescencia por lo que quisimos poner a disposición esta infraestructura que fue diseñada pensando en el cuidado de ellos.”

Por último informó que la cantidad de inscriptos fue de doscientos cincuenta, entre niñas, niñas y adultos mayores, “en un principio no llegaban a doscientos, pero lanzamos una inscripción a través de distintos mecanismos virtuales y luego del anuncio que hicimos en la municipalidad se sumaron varios más distribuidos en una franja horaria muy amplia porque el parque esta solamente para ellos a la mañana y a la tarde de lunes a viernes. Los sábados y domingo se abre para el resto del público”.