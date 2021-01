El equipo de Búsqueda Activa del hospital Gobernador Centeno se trasladó a Vértiz para realizar testeos a través de los test rápidos, tarea que se llevó a cabo en la Plaza Central. Cabe recordar que las autoridades del Centro de Salud de la localidad, habían realizado un pedido de Búsqueda Activa, a partir de la aparición de más de una decena de casos desde el inicio de año a la fecha.

Javier Herradon, coordinador del Protocolo, comentó a la Agencia Provincial de Noticias las acciones desarrolladas. “Hasta ahora vamos bien, hay entre 25 y 30 personas para realizar el testeo rápido. La mayoría de quienes se acercaron están con síntomas. Contamos con la ventaja que la doctora Furik y el personal de salud de Vértiz realizaron la logística previa, visitando pacientes de la localidad, teniendo en cuenta el brote que hubo en la misma, y se está trabajando en la realización de un bloqueo para la detección de todos quienes tengan síntomas, para aislarlos y cortar el contagio”, indicó.

Finalmente Herradon recordó que “esto es consecuencia de cierto relajamiento, las fiestas, las juntadas y el poco cuidado. Al no tener casos, muchos creen que no les va a tocar. Y desde salud seguimos reiterando que este virus no distingue ciudades de pueblos, ni estado social, donde la gente se relajó y deja un poco de lado las medidas de cuidados, produce este tipo de situaciones”, concluyó.

La doctora Silvina Furik, encargada del Centro Sanitario de Vértiz comentó que “veníamos sin tener casos en la localidad, ahora nos han aparecido unos cuantos, motivo por el cual, está trabajando todo el personal de salud, por eso es bueno que el equipo de Búsqueda Activa nos ayude a detectar posibles casos y que no se produzca un avance. Somos un Centro de Salud de Nivel 2, por lo tanto, los pacientes con síntomas leves los tratamos acá y en caso de ser necesario, se realiza el traslado a General Pico”, sostuvo.

Consultada acerca de la aparición de casos, Silvina Furik sostuvo que “la preocupación está en la gente y en los equipos de salud, aunque, habíamos notado cierto marco de relajación, como que “no va a pasar nada”, sin embargo, pasó y ahora más que nunca debemos cuidarnos, usar el tapabocas, tomar las medidas correspondientes porque hoy tenemos que decir que el pueblo está afectado. Al principio, la medida de aislamiento no cae bien, es antipática, pero a partir de la realidad que vivimos, la gente se va comprometiendo cada vez más en los cuidados, porque también entra a jugar el miedo acerca de lo que les pueda pasar”, concluyó.