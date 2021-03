El pasado domingo se dio a conocer la noticia de que el zorrino Pepe Le Pew, uno de los personajes más reconocidos de los Looney Tunes, no va a estar presente en Space Jam: A New Legacy, la película que tendrá como protagonista a LeBron James haciendo de “relevo” de Michael Jordan, que fue el personaje principal de la primera cinta.

Así lo dio a conocer el medio Deadline, detallando que ya había escenas de la nueva película donde Pepe aparecía, pero que fueron canceladas porque, a lo largo de su historia, “participó en la cultura de la violación“.

A Lola Bunny le fue modificada la contextura física, causando tanto repudio como apoyo por parte del público.

Esta noticia se enmarca en un momento donde la secuela de Space Jam está siendo bien criticada por algunos retoques a sus personajes, como el cambio de contornos a Lola Bunny menos sexualizado. A su vez, se hizo ultraviral la denuncia de Charles M. Blow que, a través de The New York Times, afirmó que tanto Pepe como Speedy González fomentaban aspectos negativos: el primero el acoso y el segundo el racismo. Sin embargo, el redactor del artículo de Deadline aseguró que la eliminación de las escenas de Pepe no fueron para coincidir con la denuncia de Blow.

La película, que se va a estrenar el 16 de julio en Estados Unidos, iba a ser dirigida por Terence Nance, pero posteriormente fue reemplazado por Malcolm D. Lee, quien fue el que tomó la decisión de eliminar la mencionada escena de Pepe Le Pew.

Speedy Gonzales es otro de los personajes señalados en la columna al marcar que ofrece imágenes racistas a los niños al igual que otros como Mammy Two.

Para el New York Times, Speedy Gonzales ofrece imágenes racistas.

“Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepé Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento”, escribe.

En fin, caricaturas creadas en los 40′ y 50′, que en esta generación ya no tienen cabida.