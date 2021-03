El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se le fue encima hoy a un alto funcionario del gobierno nacional con insultos y acusaciones y cuestionó con dureza a Sabina Frederic, la titular de la cartera de seguridad nacional.

Los momentos de máxima tensión se vivieron en la mañana en la dependencia policial de la ciudad bonaerense de Luján donde la niña de 7 años, identificada como M., se reencontró con su madre tras permanecer desaparecida durante casi cuatro días.

“Cobarde, ahora venís a acá. No me llamaste ayer en todo el día. Nos dejaron solos otra vez”, contó a este medio un testigo del hecho que enfrentó al funcionario bonaerense con el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.

Según el testigo consultado, el momento fue “demasiado tenso” y “no hubo golpes de puño sólo porque Villalba decidió agachar la cabeza y salida del lugar”. “Berni le había dicho algo así como: te voy a cagar a trompadas”, contó la fuente.

Otras fuentes consultadas por medios porteños también relataron el hecho. “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”, contaron testigos que le dijo Berni a Villalba apenas lo visibilizó.

Y, según las mismas fuentes, el ministro bonaerense fue también contra Frederic, que no estaba en el lugar: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de putas, te voy a cagar a trompadas”.

Pocos minutos después, Villalba le comunicó la situación a Frederic. La situación de conflicto podría escalar debido a que hasta el presidente Alberto Fernández estaría al tanto de lo ocurrido en la dependencia policial. No es la primera vez que hay un cruce entre Berni y funcionarios de la cartera nacional, pero esta es la más violenta.

Todo esto ocurrió ante efectivos policiales y en presencia de la fiscal nacional en lo Criminal y Correccional 54, Laura Belloqui; y la fiscal federal María Alejandra Mángano, que es titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

También estaba en el lugar la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Persona Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), Leticia Risco, entre otros funcionarios públicos que colaboraron en la búsqueda de la menor secuestrada por el sujeto identificado como Carlos Savanz.

También de acuerdo con el relato de los testigos, Berni habría recriminado a las fiscales por comunicarse antes con el ministerio de Seguridad nacional que con él. Pero desde la cartera que conduce Frederic señalaron que esto ocurrió porque las fiscales solicitaron un helicóptero para llegar hasta el lugar con rapidez.

Todo ocurrió en torno al caso que conmocionó al país. La menor de 7 años identificada como MYB apareció este lunes cerca de la estación de trenes de Luján tras ser buscada desde hacía tres días, cuando un hombre se la llevó en bicicleta desde el barrio porteño de Villa Lugano hacia la zona oeste del conurbano bonaerense.

El hallazgo se produjo cerca de las 8 de la mañana en el cruce de Las Heras y Gamboa, a unas cinco cuadras de la Universidad de Luján y a diez de la estación del centro de esa localidad, y según las primeras informaciones policiales, la niña estaba a bordo de una bicicleta junto al sujeto que se la llevó.