Autoridades locales y provinciales, encabezadas por la intendenta, Fernanda Alonso, se reunieron este miércoles 24 de marzo, en la Plaza Ignacia Cayupán, con motivo de conmemorar un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el cuadragésimo quinto aniversario del golpe militar de 1976.

El acto dio comienzo con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino. A continuación, se dio lectura a la Ordenanza N° 404/21 y se solicitó un minuto de silencio en memoria de las personas desaparecidas.

Seguidamente se dirigió a las y los presentes, Fernanda Galeano, representante de la Agrupación H.I.J.O.S – La Pampa.

“En este día, tan especial todos los que estamos acá tenemos nuestros motivos, a algunos nos acompañan inmensos dolores, otros estamos cargados de ausencias, otros tenemos convicciones por causas justas, a otros no mueve la responsabilidad, a otros el amor y la empatía y a veces a otros, todo eso junto y muchas emociones más. Lo que es innegable, es que algo nos mueve. En estos 45 años, nuestras vidas no fueron las mismas. Somos todos sobrevivientes del horror. En estos momentos, en los que conmemoramos a los que ya no están, es necesario que podamos darnos cuenta de lo que nos mueve y a la vez de lo que nos une, es la memoria que nos trasciende, que al ser de todos ya no nos pertenece. No es una memoria atada al pasado, es una energía en movimiento en el presente, que nos impulsa a seguir luchando por mejorar el futuro”.

Fernanda Galeano, finalizó su discurso invitando a su hijo Simón Covella, nieto de Cholo Covella, víctima piquense de la dictadura, a leer una poesía de Osvaldo Barrios.

Tras las palabras de Galeano; familiares, amigos, funcionarias/os y presentes, llevaron a cabo la colocación de los 24 árboles, en homenaje a cada uno de los piquenses desaparecidos durante el transcurso del golpe de Estado de 1976.

Posteriormente, en la plaza San Martín se llevó a cabo la colocación de 24 baldosas recordatorias, con los nombres de las 24 personas piquenses desaparecidas en dictadura.