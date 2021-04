José Luis Angelucci, a poco de presentar la renuncia a su cargo en la Dirección de Educación y Cultura, explicó los motivos de su salida, a través de un comunicado que expresa lo siguiente:

En el día la fecha, y a solicitud de la Intendenta de la Municipalidad de General Pico, Lic. Fernanda Alonso y del Secretario de Gobierno CP Pablo Pildain, he presentado mi renuncia a la función de Director de Educación y Cultura de la Ciudad, la cual he llevado adelante desde Diciembre de 2019 con la convicción y la alegría de poder aportar mi trabajo y experiencia en pos de la transformación de la gestión cultural y el desarrollo artístico de los y las piquenses.

La solicitud ha estado motivada particular y estrictamente por una nota firmada por una fracción del personal de la Dirección, en la cual se realizan acusaciones injustificadas y calumniosas respecto de la impronta de trabajo que quise llevar adelante en mi función junto al equipo de trabajadores y trabajadoras que allí se desempeñan.

Desde el primer día en que asumí mi función comenzamos a realizar cambios en la organización y formas de trabajo de la Dirección con el objetivo de poder mejorar la calidad de los servicios y propuestas culturales que desde la Municipalidad se desarrollaban y ofrecían a los y las piquenses.

Sin dudas, las expresiones y planteos que motivaron la solicitud de mi renuncia solo reflejan la resistencia de algunas personas al cambio, el esfuerzo y la mejora permanente que nos exige la función pública. No puede utilizarse esta condición de servidores públicos para trabajar a medio tiempo, tener otras ocupaciones laborales simultáneas y/o pretender aprovecharse de los recursos públicos de todos los vecinos y vecinas.

Esta simple nota presentada que no conllevó ningún tipo de denuncia formal, y que seguramente se difundirá y hará pública en estos tiempos de redes sociales, ha sido receptada de manera indiscutida por las autoridades municipales. Atento a ello y dada la solicitud que personalmente me realizaran, he presentado mi renuncia y me he puesto a disposición para la transición que corresponda y se requiera para asegurar que nada altere la actividad y propuesta cultural de la Municipalidad.

Después de muchos años en que llevé adelante mi vida laboral y profesional exclusivamente en el sector privado, y que al mismo tiempo dediqué grandes esfuerzos y tiempo compartido en varias organizaciones y entidades intermedias de la sociedad civil de la Ciudad en pos de trabajar por el bien común de los/as piquenses, en el 2015 asumí con la misma convicción, la responsabilidad y el desafío de representarlos desde el Concejo Deliberante.

Quiero agradecer a quienes confiaron y me convocaron en aquel momento, como así también a cada uno de los/as piquenses que me apoyaron y con quienes trabajamos codo a codo para mejorar nuestra ciudad, y en particular desde 2019 para promover y desarrollar la oferta cultural y la formación artística de la Municipalidad General Pico, sobre todo a los/as trabajadores/as que se sumaron con alegría y esfuerzo a la “modalidad” de trabajo y gestión que llevamos adelante juntos.

Especialmente agradezco al Ing. Carlos Verna, quien me convocó a sumarme al proyecto político que encabezaba con la convicción de que podía aportar y contribuir al mismo con la mirada y experiencia de quienes nos hemos desempeñado y crecido en otras áreas y actividades ajenas a la política.

Gracias por todo y siempre a disposición para hacer juntos!

Bichi Angelucci