Luego de cuatro audiencias, correspondientes al período de pruebas, la fiscalía, la querella y las defensas presentaron sus alegatos

“Probar que los acusados el 14 de marzo de 2020 entraron a la casa y mataron de siete puñaladas a Samuel Prodolliet”, expresó Verónica Campo, fiscal, al inicio del debate. Además, informó que todo quedó probado en los procedimientos y pruebas fiscales.

Junto al fiscal Komarofsky, enunciaron que la calificación jurídica pertinente es “homicidio criminis causa”, debido a que la muerte del odontólogo no fue accidental, sino intencional. De esta manera, pidieron la condena de prisión perpetua para los imputados Lara y Velázquez.

Por otro lado, la querella manifestó que existen pruebas de que los acusados provocaron la muerte Prodolliet con el fin de comisión de robo. Señaló que no fue un hurto casual, que tenían previos conocimientos y que iban preparados. Al igual que los fiscales, proclamó que no fue accidental y solicitó la condena de prisión perpetua.

La defensa sostuvo que encuentra una falta de convicción en la acusación con respecto al caso. El abogado Freigedo aseguró que no se acreditó que haya huellas o ADN en las armas que comprometan a Lara. Asimismo, ratificó que no corresponde la calificación propuesta por fiscalía, sino la de “homicidio en ocasión de robo”, ya que el asesinato no fue deseado, ni previsto.

Caram, por su parte, mantuvo la calificación dicha por Freigedo y atestiguó que existen varias posturas con el hecho, que hacen que la fiscalía pida la condena más grande.

“No se puede asegurar que existieron dos cuchillos, sino solo uno. Ni tampoco puede determinarse la autoría de quien cometió las heridas en el cuerpo de Prodolliet”, afirmó el abogado.

Ambas defensas, después de su declaración, pidieron al tribunal que los acusados cumplan con una condena de 12 de años de prisión conveniente a la calificación nombrada al inicio de su alegato.

Para terminar, la jueza de la causa, Maria José Gianinetto, declaró que la sentencia se notificará el 7 de mayo a las 12.

Informe: Clara Sánchez