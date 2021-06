Este martes, murió Jorge Giacobbe, un histórico analista y consultor político que presidía Giacobbe & Asociados Opinión Pública desde el año 2000. En los últimos años vivió en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen. En General Pico disertó hace algunos años invitado por la Sociedad Rural en el marco de una de sus Exposiciones.

Tal como se refleja en el sitio oficial de su consultora, contaba con estudios de Economía (Universidad de Morón) y Derecho (Universidad de Buenos Aires). Giacobbe se inició en la actividad de la consultoría en 1992. Sus últimos años los transcurrió en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen.

“En el ámbito privado fue presidente de JIM Publicidad (vía pública), presidente del directorio del Diario La Calle (Río Cuarto, Córdoba), presidente del directorio EMCOMAT SA, presidente de la Consultora Imagen SA, y socio gerente de la consultora Germano & Giacobbe SRL. En la esfera pública fue subgerente de Resguardo Patrimonial de YPF (1984-87) y auditor de la Comisión Revisora de Cuentas de las Empresas del Estado, del Honorable Senado de la Nación (1975-76)”, se destaca en el sitio web.

Allí se agrega que era “miembro del Consejo Asesor de Poder Ciudadano y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Fundador de Consenso de Argentina y de El Club del Puente”. “Se especializa en análisis de opinión pública y consultoría política. Participó como coautor del libro ‘Trastienda de una Elección’ (Fundación Konrad Adenauer), como editor del libro ‘Marketing Político’, de Carlos Guzmán Heredia, y prologuista de ‘Prensa y Comunicación’, de Adriana Amado Suárez”, se añade..

“De los dolores profundos pero imaginables de la vida, me toca ahora despedirte, viejo. No quiero, simplemente me toca. La muerte nos ronda y nos asedia, y sin embargo, nuestro deber es celebrar la vida”, redactó su hijo Jorge, director de la consultora, en una carta que publicó en su cuenta de Twitter.



Allí continuó: “Además de mi padre fuiste mi compañero. Mi amigo, socio, fundador, compinche y referencia. Fuiste generoso en enseñarme muchas cosas con tus virtudes, y más generoso todavía en enseñarme otras tantas con tus carencias. Gracias”.

“Gracias por tu libertad, por tu coraje, por tu legado. Por tu mano grande y cálida en mi cuello mientras paséabamos cuando era niño. Gracias por los amigos, por el nombre con orgullo. Gracias por tu amor profundo, torpe, taimado y sin palabras. Palabras que en algún momento necesité explícitas, y que hoy me resultan tan obvias. Gracias por todo. Estuviste muy bien”, manifestó su hijo.

Giacobbe se convirtió en una voz consultada y requerida en los medios de comunicación para analizar la política en Argentina y también en el plano internacional. Desde hace más de 20 años comenzó a publicar artículos en medios nacionales y también del exterior. Era usualmente invitado en calidad de “observador” en procesos electorales en Estados Unidos y diversos países de América Latina.

“Gracias a los que pelearon por él estos últimos días. A esa red de amigos que sacó conejos de la galera la oscura noche que lo tuvimos que internar. Al intendente Javier Iguacel que lo recibió en Capitán Sarmiento y que se preocupó hasta el último minuto. A los médicos, enfermeras y personal del Hospital San Carlos, y al equipo del doctor Ricardo Sánchez, que lo cuidaron heroicamente en medio de una pelea desigual que solo se explica por la profunda vocación de la medicina”, escribió Giacobbe hijo.

Y culminó: “Gracias viejo por esta última pelea que diste por vivir. Gracias por existir. Adiós”.

El economista Roberto Cachanosky también lo despidió en las redes sociales: “Lamento profundamente que Jorge Giacobbe padre nos deje. Gran persona con quién compartimos momentos de charlas agradables y siempre dispuesto a dar una mano”.

También lo hizo Martín Yeza, intendente de Pinamar: “Qué tristeza la pérdida de don Jorge Giacobbe, de las personas más inteligentes y sensibles que conocí en mi vida”.