Milei perderá a Bullrich y Petri tras las elecciones y deberá hacer cambios en el Gabinete

El presidente Javier Milei deberá introducir cambios en su Gabinete antes de fin de año, ya que las candidaturas de sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, los dejarán fuera del equipo de Casa Rosada.

Este viernes se confirmó la postulación de Bullrich como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con amplias chances de ingresar al Congreso, ya que La Libertad Avanza está bien posicionado en el distrito y viene de ganar los comicios locales del pasado 18 de mayo.

En tanto, este sábado se supo que Petri iba a ser el primer candidato a diputado nacional de la lista de LLA y la Unión Cívica Radical en la provincia de Mendoza, de donde es oriundo.

El actual ministro de Defensa también tiene grandes posibilidades de regresar a la Cámara baja, ya que liderará la nómina de los oficialismos local y nacional.

De esta forma, tanto Bullrich como Petri se encaminan a ser electos el 26 de octubre y a asumir el 10 de diciembre por sus bancas, por lo que quedarán dos lugares vacíos dentro del Gabinete.

La ministra de Seguridad y el de Defensa habían compartido la fórmula de Juntos por el Cambio que compitió en la primera vuelta de las elecciones de octubre de 2023.

Como no llegaron al balotaje, tras esos comicios decidieron apoyar a Milei, que finalmente se impuso por sobre el peronista Sergio Massa.

Allí comenzó la relación con el actual jefe de Estado, que tras ganar las elecciones los anunció como sus futuros ministros, algo que dejarán de ser el 10 de diciembre, tras dos años en funciones.