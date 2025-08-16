El Mofepa presentó a Juan Carlos Tierno como candidato para las elecciones legislativas

En una jugada política de último momento, el Movimiento Federalista Pampeano (Mofepa) presentó en las últimas horas un total de 145 fichas de afiliación ante el Juzgado Federal con competencia electoral de Santa Rosa, con el objetivo de recuperar su personería política y participar de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

El relanzamiento del espacio viene de la mano de un nombre conocido en la política pampeana: Juan Carlos Tierno, exintendente de Santa Rosa y exministro de Seguridad de la provincia, quien anunció públicamente que será el primer candidato a diputado nacional por el Mofepa. La novedad fue oficializada en una conferencia de prensa realizada en la sede del partido, en la capital provincial.

La postulación de Tierno, sin embargo, está sujeta a lo que defina en los próximos días el juez federal Juan José Baric. Primero, deberá verificar si el partido alcanza el mínimo requerido de afiliaciones para recuperar su personería. En segundo lugar, evaluará si cumple con los requisitos formales para validar la lista encabezada por el exfuncionario. En el entorno judicial se admite que los plazos son extremadamente ajustados y el margen es mínimo.

Una alianza informal con Comunidad Organizada

Tierno actualmente lidera el espacio Comunidad Organizada (CO), que tampoco cuenta con personería a nivel nacional. Según se indicó, ambas agrupaciones sellaron un acuerdo programático electoral, aunque la única presentación formal fue realizada por el Mofepa. La documentación presentada al juez Baric fue firmada por el presidente del partido, Héctor Fazzini, quien solicitó al magistrado que haga «el mayor esfuerzo» para otorgar el reconocimiento jurídico y político.

“Haciendo eco del accionar de otras fuerzas políticas que también se ven exigidas a forzar los tiempos por un interés superior (…), esta agrupación también se presenta requiriendo a V.S. el mayor esfuerzo para la consecución de este objetivo”, expresó Fazzini en el escrito judicial.

La lista presentada incluye, además de Tierno, a Adriana López Quintero y Maximiliano Aliaga como candidatos titulares, y a Viviana Winschel, David Cure Passeri y Fabiana Ponce como suplentes.

Un escenario electoral definido… casi

Este domingo vence el plazo para oficializar las listas de candidatos a diputados nacionales por La Pampa. En estas elecciones, la provincia renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, actualmente ocupadas por Varinia Marín (PJ), Martín Maquieyra (PRO) y Marcela Coli (UCR).

Hasta ahora, los frentes electorales confirmados para la contienda son Defendemos La Pampa, Cambia La Pampa, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U). También competirá el Movimiento al Socialismo (MAS), y, si la Justicia lo permite, se sumaría el Mofepa.

La posible candidatura de Tierno reabre un capítulo controvertido de la política provincial, donde el exfuncionario ha sido una figura polémica, pero de peso. Ahora, el reloj corre y el futuro del Mofepa —y de su referente— está en manos de la Justicia Electoral.